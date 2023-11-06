РФ вивозить тварин із заповідника "Асканія Нова" в Краснодарський край, — ЦНС

За даними підпілля, тварин вивозять у російський зоопарк у межах угоди, яку уклало окупаційне керівництво херсонського заповідника.

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Російські окупанти продовжують нищити українські заповідники. На цей раз Росія вирішила вивезти тварин із херсонського заповідника "Асканія-Нова". Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що тварин вивозять із заповідника в краснодарський зоопарк "Сафарі-парк". Такі дії проводять нібито в межах "угоди про співробітництво". Втім, у центрі спротиву зазначають, що така угода не може бути дійсною.

"Відповідна угода не є дійсною, адже від українського заповідника її підписує російський ставленик, який не є керівником. Фактично ворог просто краде тварин і знищує унікальний заповідник", — ідеться в повідомленні.

Захоплення заповідника "Асканія Нова" ЗС РФ — що відомо

Херсонський заповідник опинився в окупації навесні 2022 року. В липні 2022-го правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом захоплення військовими РФ біосферного заповідника. Окупанти вивісили на будівлі російський прапор і представили нового директора, який раніше працював на херсонській митниці.

Утім, як розповідав президент Асоціації зоопарків України Володимир Топчий, майже рік окупанти не втручалися в діяльність установи, однак навесні 2023 року окупаційна влада створила нову юридичну особу та змінила назву заповідника.

У березні цього року пресслужба заповідника повідомила, що в установу прибула окупаційна влада разом зі своїм директором заповідника, якого начебто призначило "Міністерство природних ресурсів та екології Херсонської області". Також працівники заявили про припинення підтримки заповідника за кошти благодійних пожертв до звільнення лівобережної Херсонщини з-під окупації.

Уже влітку в Центрі національного спротиву повідомляли, що російська влада обмежила пересування по заповіднику. Відвідувати можна було лише певні ділянки. Також на території неодноразово помічали російських військових. Однак мета їх перебування була невідомою.

Перебування російських військ на території "Асканія Нова" спричинили численні пожежі та збитки природі. За час окупації заповідника на території сталося щонайменше 7 пожеж. Найбільші збитки було завдано внаслідок пожеж 22 серпня та 1 вересня цього року. Повідомлялося, що всі згорілі площі розташовані в степових біотопах, які є головною природною цінністю заповідника.

Також, як повідомляв керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, після окупації на територіях заповідника російські військові влаштовують парковки для танків, мисливські угіддя й копальні. Зокрема, на території заповідника "Асканія Нова" війська РФ їздили важкою технікою та рили окопи.

Нагадаємо, під час перебування російський військових у Київській області в зоопарку "XII місяців" тварини гинули від холоду й голоду. Коли в зоопарку закінчилися запаси їжі, окупанти заборонили постачання установі. Тварини змогли вижити лише завдяки співробітникам, які залишилися за ними доглядати.

Зокрема, російські військові зруйнували регіональний ландшафтний парк із зоопарком з кількома тисячами тварин "Фельдман-Екопарк" під Харковом. Усю інфраструктуру та вольєри парку було зруйновано внаслідок обстрілів.