Заповідники України росіяни перетворюють на парковки для танків, – Єрмак

Керівник Офісу президента назвав порятунок дикої природи однією з причин, чому потрібно швидше звільнити українську землю від російських загарбників.

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На території України 20 заповідників окупували російські війська. Заповідні землі загарбники перетворюють на парковки для танків, мисливські угіддя та копальні. Про це 11 квітня повідомив у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що у відповідних природних зонах тварин і рослин мають охороняти, але російські окупанти роблять навпаки. Росіяни нищать природу та завдають руйнувань довкола. Порятунок дикої природи Єрмак назвав однією з причин, чому потрібно вигнати загарбників з української землі.

"Ще одна важлива причина, чому звільнити українські землі потрібно якомога швидше", – заявив він.

Окупація заповідників України

Серед окупованих зон — острів Джарилгач, "Асканія-Нова", "Кам’янська Січ", Кінбурнська коса та інші. За інформацією "Центру журналістських розслідувань", російські окупанти можуть готуватися до вивезення тварин з заповідника "Асканія-Нова". На початку листопада 2022 року, коли загарбники готувалися до контрнаступу ЗСУ на Херсонщині, вони розграбували місцевий зоокуточок, а 17 грудня вже вивезли на територію тимчасово окупованого Криму тварин з мінізоопарку. Заклад функціонував на станції юних натуралістів Каховської міської ради на лівобережжі Херсонської області.

На території заповідника "Асканія-нова" російські військові почали їздити на важкій техніці заповідним степом, а також рили окопи. Військова авіація пролітає на низькій висоті, що спричиняє паніку в диких тварин. У деяких випадках це навіть призводило до їхньої загибелі.

У мережі згодом опублікували фото, на якому військові РФ тримають вбитих косуль. Низка українських каналів у Telegram згодом заявила, що тварин вбили у саме у відомому заповіднику "Аксанія-Нова". У Telegram росіяни заявили, що тварин окупанти знищили "на передньому краї оборони", який далеко від заповідника.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко 19 квітня назвав кількість міст та сіл окупованих російськими військами з 24 лютого 2022 року. Загалом загарбники захопили понад 3 тисячі з понад 11 тис. населених пунктів, які розташовані Київської, Сумської, Чернігівської, Харківської, Миколаївської, Запорізької та Житомирської областей.