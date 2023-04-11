Заповедники Украины россияне превращают в парковки для танков, – Ермак

Руководитель Офиса президента назвал спасение дикой природы одной из причин, почему нужно скорее освободить украинскую землю от российских захватчиков.

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На территории Украины 20 заповедников оккупировали российские войска. Заповедные земли захватчики превращают в парковки для танков, охотничьи угодья и рудники. Об этом 11 апреля сообщил в Telegram руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что в природных зонах животных и растения должны охранять, но российские оккупанты делают наоборот. Россияне уничтожают природу и наносят разрушения вокруг. Спасение дикой природы Ермак назвал одной из причин, по которой нужно выгнать захватчиков с украинской земли.

"Еще одна важная причина, почему освободить украинские земли нужно как можно скорее", – заявил он.

Оккупация заповедников Украины

Среди оккупированных зон — остров Джарилгач, "Аскания-Нова", "Каменская Сичь", Кинбурнская коса и другие. По информации "Центра журналистских расследований", российские захватчики могут готовиться к вывозу животных из заповедника "Аскания-Нова". В начале ноября 2022 года, когда захватчики готовились к контрнаступлению ВСУ в Херсонской области, они разграбили местный зооуголок, а 17 декабря уже вывезли на территорию временно оккупированного Крыма животных из мини-зоопарка. Заведение функционировало на станции юных естествоиспытателей Каховской рады на левобережье Херсонской области.

На территории заповедника "Аскания-нова" российские военные начали ездить на тяжелой технике по заповедной степи, а также рыли окопы. Военная авиация пролетает на низкой высоте, что влечет за собой панику у диких животных. В некоторых случаях это даже приводило к их гибели.

В сети впоследствии опубликовали фото, на котором военные РФ удерживают убитых косуль. Ряд украинских каналов в Telegram впоследствии заявил, что животных убили именно в известном заповеднике "Аксания-Нова". В Telegram россияне заявили, что животных оккупанты уничтожили "на переднем крае обороны", далеко от заповедника.

Напомним, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко 19 апреля назвал количество городов и сел оккупированных российскими войсками с 24 февраля 2022 года. В общей сложности захватчики захватили более 3 тысяч из более 11 тысяч населенных пунктов, расположенных Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Николаевской, Запорожской и Житомирской областей.