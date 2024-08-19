"Вони його знищують": окупанти розграбували заповідник "Асканія Нова", — ОВА

За словами начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, противник не залишив у спокої тварин, які мешкали в заповіднику. Частину з них вивезли до Криму та в Росію.

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Російські окупанти утримують під своїм контролем близько 70% Херсонської області та регулярно тероризують регіон різними способами. Деталями поділився начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, відомий український заповідник "Асканія-Нова", який тимчасово перебуває в окупації, регулярно знищується противником. Тварин відвозять на інші території, зокрема й на захоплений Кримський півострів.

"Це правда, вони його знищують. Останнє, що я чув — вони вивозять тварин у Крим і в Росію. Тобто, можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально", — заявив Олександр Прокудін.

А ось що стосується підриву Каховської ГЕС, то наслідки цього російського кроку ще довго відчуватимуться. Зрошення немає і регіон сохне в місцях, куди вода не потрапляє від водосховища.

У нижній частині Дніпра, за Каховською ГЕС, все повернулося практично на колишній рівень. Зверху ГЕС також продовжують рости дерева та рослини і екологи раді цьому. Водночас, для економіки Херсонської області це має негативний вплив і більшою мірою страждає лівобережжя.

"Заповідники були затоплені, ми втратили купу всього, це ми будемо відчувати ще довгий час. Але життя і природа продовжують розвиватися, як далі буде, подивимося. Думки науковців і природозахисників розділилися. Одні кажуть, що не треба відновлювати Каховську ГЕС, а всі економічно підковані люди кажуть — потрібно, бо область не виживе", — підсумував Олександр Прокудін.

Нагадаємо, 29 червня заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що окупанти вивозять тварин із біосферного заповідника "Асканія-Нова" на територію РФ і в Крим. Він зазначив, що вивезення тварин контролює Олег Зубков, керівник сафарі-парку "Тайган" у Криму.