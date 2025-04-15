Довели до мільйонних боргів: росіяни подали до суду на заповідник "Аскания-Нова" на Херсонщині

Російська окупаційна влада на території Херсонщини не спромоглася утримати незаконно створений "Биосферный заповедник "Аскания-Нова"" у Каховському районі: з травня 2024 року керівництво не сплачує рахунки за електрику. Борги зросли до майже 3,5 мільйона рублів, через що кошти довелося "вибивати" через місцевий "суд".

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Про становище, до якого росіяни довели створений власними руками заповідник, розповів Центр журналістських розслідувань у матеріалі за 14 квітня.

З'ясувалося, що незаконне ТОВ "Энергосбыт Херсон", що працює на лівобережній частині Херсонської області та бере гроші за електроенергію, звернулося до російського "арбітражного суду" в регіоні. У позові йдеться про вимогу стягнути з заповідника борг у розмірі майже 2,8 мільйона рублів — саме стільки коштів набігло за несплату рахунків. Додалися до цієї суми також штрафні санкції та судові видатки, які сумарно охопили ще майже 800 тисяч рублів.

Повідомляється також, що над заповідником "Аскания-Нова" ще з 2024 року повисла загроза відключення електроенергії повністю через несплату рахунків. Вищезгадана організація погрожувала керівництву обрізанням світла, однак поки що ці погрози у життя не втілили, але вирішили залякати у своєрідний спосіб: обрізали світло посту служби місцевої державної охорони.

Такі "залякування" плодів не принесли: збитковий російський заповідник не сплатив рахунки. У так званому "суді" наступне засідання за цією справою має відбутися вже наприкінці квітня, 29 числа.

Росіяни не спроможні утримувати заповідник "Аскания-Нова", створений власноруч

Окрім того, що окупаційна адміністрація не здатна сплачувати рахунки за електроенергію, вона також не може забезпечити "Асканию-Нову" іншими ресурсами, необхідними для функціонування. Журналісти з'ясували, що керівництво надає кошти виключно для виплати заробітної плати працівникам заповідника. Інші ж ресурси, зокрема пальне, ветеринарні препарати чи деякі овочі для тварин, російська окупаційна влада не фінансує.

Зазначимо, раніше Фокус з'ясовував, що окупаційна влада розграбувала український заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині. Про це стало відомо у серпні 2024 року.

Також Фокус повідомляв, що російська влада вивозить з території заповідника "Асканія-Нова" екзотичних тварин, а тоді передає їх до приватних колекцій. Про це журналісти дізнавалися у червні 2024 року.