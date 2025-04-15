Дороги перерезаны: на Лиманском направлении ВС РФ "зажали" Новое, и начались бои за Новомихайловку

На Лиманском направлении российские оккупанты имеют успехи в районе села Новое Краматорского района. Они с обеих сторон зажали населенный пункт и взяли под контроль все дороги.

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Об этом в своем телеграмм-канале сообщил боец Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

"Противник практически зажал с обеих сторон населенный пункт Новое, так же все дороги, которые заходят в село уже перерезаны и находятся под огневым контролем р*саков. Также начались бои за Новомихайловку, враг пытается закрепиться в южной части, пока не удается но думаю, что в ближайшие дни это будет", — написал он.

"Мучной" отметил, что не исключает, что оккупанты здесь продвинутся, поскольку Силы не равны".

"В дальнейшем развитии событий, п**арчуки будут пытаться брать Редкодуб — Андреевку и Изюмское, дальше уже — это движение к реке Оскол. Тактика противника здесь отработана, дроны работают с обеих сторон, однако на оптике у врага их больше", — проинформировал военный.

В сводке Генштаба ВСУ 15 апреля сообщалось, что на Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Катериновка, Грековка, Зеленая Долина, Торское, Белогоровка и Григорьевка.

Напомним, что 14 апреля сообщалось, что на Покровском направлении в Донецкой области ВС РФ имеют продвижение. Они продвинулись в районе Удачного и смогли зайти в Валентиновку.

Также сообщалось, что ВС РФ в Донецкой области проникают в шахту в районе села Котлино и накапливают там силы, чтобы отрезать населенный пункт от линии обороны ВСУ.