"Фронт трещит и надо забить дыру": боец Сил обороны о боях на Покровском направлении

На Покровском направлении в Донецкой области ВС РФ имеют продвижение. Они продвинулись в районе Удачного и смогли зайти в Валентиновку.

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Об этом сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

По его информации, противник смог продвинуться с востока на северо-восток в селе Удачное. Силы обороны здесь смогли "разобрать" укрытие российских оккупантов FPV-дронами. Там продолжаются бои и вражеские накаты.

Также, по словам "Мучного" расширяется серая зона юго-восточнее Котлиного к балке и в сторону Волкового. В промзоне восточнее села противник все еще остается.

"В районе поселка Шевченко наши казаки работают FPV-дронами по противнику, группа п**арков была ликвидирована. В Лисовке продолжается боевая работа наших дронов, противник уничтожается в северной части, в одно здание подряд по 3-4 сброса летит", — проинформировал "Мучной".

Также в районе Мирноградско-Торецкой агломерации ВС РФ зашли в Валентиновку и пытаются закрепиться в северной части населенного пункта, чтобы начать бои за Сухую Балку.

"Если противник выйдет к Александрополю, отходить придется за реку Бычок на другую линию обороны, фронт здесь трещит и срочно надо забить дыру", — написал "Мучной".

В сводке Генштаба ВСУ 14 апреля сообщили, что на Покровском направлении украинские бойцы остановили 54 штурма россиян в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Котлино, Новосергиевка, Богдановка, Андреевка и в сторону Старой Николаевки, Звирово, Удачного и Александрополя.

Напомним, что ВС РФ пытались прорвать оборону ВСУ в районе Волчанска и высадить десант. Под прикрытием техники россияне также пытались высадить десант.

Также сообщалось, что российские оккупанты в Донецкой области проникают в шахту в районе села Котлино и накапливают там силы, чтобы отрезать населенный пункт от линии обороны ВСУ.