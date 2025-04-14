ВС РФ пытались прорвать оборону ВСУ в районе Волчанска и высадить десант

На Харьковском направлении в районе города Волчанск Вооруженные силы РФ пытались прорвать оборону ВСУ. Для этого использовали 11 единиц техники.

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Об этом сообщили в оперативной стратегической группировке войск "Хортица".

"На Харьковском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Волчанска. С целью доставки своих штурмовых групп и прорыва обороны наших подразделений в сторону Вознесеновки и Волчанских Хуторов враг применил три бронемашины и восемь единиц мототехники", — проинформировали в ОСУВ "Хортица".

Отмечается, что под прикрытием техники россияне также пытались высадить десант.

Штурм закончился неудачно, россияне потеряли две бронемашины и шесть единиц мототехники. Одной ББМ удалось убежать в исходный район, а два мотоцикла оккупанты бросали прямо посреди поля боя и убежали.

"Продолжается поиск и уничтожение остатков штурмовых групп противника", — сообщили в ОСУВ "Хортица".

Напомним, что ВС РФ изменили тактику применения бронетехники. Они штурмуют минимум дважды в неделю и на одних и тех же направлениях, которые считают наиболее перспективными.

Главком ВСУ Александр Сырский 9 апреля подтвердил, что российская армия начала наступательные действия на Сумскую и Харьковскую области.