ВС РФ пытались прорвать оборону ВСУ в районе Волчанска и высадить десант
На Харьковском направлении в районе города Волчанск Вооруженные силы РФ пытались прорвать оборону ВСУ. Для этого использовали 11 единиц техники.
Об этом сообщили в оперативной стратегической группировке войск "Хортица".
"На Харьковском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Волчанска. С целью доставки своих штурмовых групп и прорыва обороны наших подразделений в сторону Вознесеновки и Волчанских Хуторов враг применил три бронемашины и восемь единиц мототехники", — проинформировали в ОСУВ "Хортица".
Отмечается, что под прикрытием техники россияне также пытались высадить десант.
Штурм закончился неудачно, россияне потеряли две бронемашины и шесть единиц мототехники. Одной ББМ удалось убежать в исходный район, а два мотоцикла оккупанты бросали прямо посреди поля боя и убежали.
"Продолжается поиск и уничтожение остатков штурмовых групп противника", — сообщили в ОСУВ "Хортица".
Напомним, что ВС РФ изменили тактику применения бронетехники. Они штурмуют минимум дважды в неделю и на одних и тех же направлениях, которые считают наиболее перспективными.
Главком ВСУ Александр Сырский 9 апреля подтвердил, что российская армия начала наступательные действия на Сумскую и Харьковскую области.