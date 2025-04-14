ЗС РФ намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі Вовчанська і висадити десант
На Харківському напрямку в районі міста Вовчанськ Збройні сили РФ намагалися прорвати оборону ЗСУ. Для цього використали 11 одиниць техніки.
Про це повідомили в оперативному стратегічному угрупованні військ "Хортиця".
"На Харківському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників в районі Вовчанська. З метою доставки своїх штурмових груп та прориву оборони наших підрозділів в бік Вознесенівки та Вовчанських Хуторів ворог застосував три бронемашини та вісім одиниць мототехніки", — проінформували в ОСУВ "Хортиця".
Зазначається, що під прикриттям техніки росіяни також намагалися висадити десант.
Штурм закінчився невдало, росіяни втратили дві бронемашини та шість одиниць мототехніки. Одній ББМ вдалося втекти у вихідний район, а два мотоцикли окупанти покидали просто посеред поля бою і накивали п'ятами.
"Триває пошук та знищення залишків штурмових груп противника", — повідомили в ОСУВ "Хортиця".
Нагадаємо, що ЗС РФ змінили тактику застосування бронетехніки. Вони штурмують щонайменше двічі на тиждень і на одних і тих самих напрямках, які вважають найбільш перспективними.
Головком ЗСУ Олександр Сирський 9 квітня підтвердив, що російська армія почала наступальні дії на Сумську і Харківську області.