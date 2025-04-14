ЗС РФ намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі Вовчанська і висадити десант

На Харківському напрямку в районі міста Вовчанськ Збройні сили РФ намагалися прорвати оборону ЗСУ. Для цього використали 11 одиниць техніки.

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Про це повідомили в оперативному стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

"На Харківському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників в районі Вовчанська. З метою доставки своїх штурмових груп та прориву оборони наших підрозділів в бік Вознесенівки та Вовчанських Хуторів ворог застосував три бронемашини та вісім одиниць мототехніки", — проінформували в ОСУВ "Хортиця".

Зазначається, що під прикриттям техніки росіяни також намагалися висадити десант.

Штурм закінчився невдало, росіяни втратили дві бронемашини та шість одиниць мототехніки. Одній ББМ вдалося втекти у вихідний район, а два мотоцикли окупанти покидали просто посеред поля бою і накивали п'ятами.

"Триває пошук та знищення залишків штурмових груп противника", — повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, що ЗС РФ змінили тактику застосування бронетехніки. Вони штурмують щонайменше двічі на тиждень і на одних і тих самих напрямках, які вважають найбільш перспективними.

Головком ЗСУ Олександр Сирський 9 квітня підтвердив, що російська армія почала наступальні дії на Сумську і Харківську області.