РФ змінила тактику використання бронетехніки для штурмів, — офіцер ЗСУ

Російські окупанти змінили тактику застосування бронетехніки. Вони штурмують щонайменше двічі на тиждень і на одних і тих самих напрямках, які вважають найбільш перспективними.

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Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

За його словами, останні 3-4 місяці була тривала пауза в застосуванні ворогом бронетехніки. За цей час зникли механізовані штурми колонами і навіть вогнева підтримка штурмовиків танком стала рідким явищем.

Втім, останнім часом, відмічає "Алекс", кількість застосування бронетехніки збільшилась.

"Вочевидь противник перегрупувався, накопичив ресурси, але частота і масштаби застосування техніки змінились. На цей момент це виглядає наступним чином: по всій ЛБЗ стабільно до 2 разів на тиждень відбуваються механізовані штурми колонами по 10 одиниць броні мінімум, виключно на одних і тих самих ділянках, де, на їх думку, є найбільша перспектива механізованого прориву", — йдеться в повідомленні.

Як зазначає військовий, оскільки ворог має суттєвий дефіцит бронетехніки, це змушує його зосереджувати броню у великій кількості лише на дуже обмеженій кількості ділянках.

"На решті напрямках є поодинокі застосування броні у якості вогневої підтримки, рідкість навіть побачити на нулі танчик, іноді, щоб вполювати таку ціль потрібно хіба залітати глибоко в тил ворогу", — зауважив "Алекс".

Він наголосив, що вищезазначене доводить, що через низький рівень механізації ворог досить обмежений у наступальних діях навіть оперативно-тактичного характеру.

Нагадаємо, що упродовж доби, 13 квітня, ситуація на фронті найгарячішою була на Покровському напрямку. Також ЗС РФ просунулися на двох напрямках — Лиманському та Покровському, де мали успіхи у районі чотирьох населених пунктів.

Також повідомлялося, що ЗС РФ "тиснуть" на Лиман. Про це Фокус дізнавався 13 квітня.