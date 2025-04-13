"Розрізали" плацдарм: ЗС РФ просунулись в Курській області, тиснуть на Лиман, — DeepState

Збройні сили Російської Федерації продовжують наступ в Курській області та змогли відсунути Збройні сили України на плацдармі біля кордону Сумської області. На карті аналітиків DeepState показано, що раніше суцільний плацдарм зменшився на 30% та поділився на дві частини. Крім того, ворог має успіхи на Лиманському напрямку та під Торецьком.

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Про наступ РФ в Курській області та про ситуацію на інших загрозливих ділянках ідеться у дописі в Telegram-каналі проєкт DeepState.

Увечері 12 квітня аналітики повідомили про просування ЗС РФ в Курській області. Карта свідчить, що до цієї дати український плацдарм мав площу 55,62 кв. км та тягнувся суцільною лінією від дороги на Суджу до села Горналь та річки Псел. Відтепер, як показав DeepState, російські війська просунулись в полях між з селами Олешня та Гуєво і дістались до кордону з Сумською областю. Орієнтовна площа українського плацдарму зменшила на понад 30%: північна частина має площу 10,74 кв. км, південна — 26,25 кв. км, показує оновлена карта.

Наступ ЗС РФ - ситуація на Курському напрямку, 13 квітня DeepState Фото: DeepState Наступ ЗС РФ - ситуація на Курському напрямку, 11 квітня DeepState Фото: DeepState

Аналітики також повідомили про просування ЗС РФ на двох інших відтинках фронту.

Лиманський напрямок. Ворог має успіхи біля населеного пункту Ямполівка, ідеться у дописі DeepState. На карті бойових дій бачимо, що росіяни посунули лінію фронту на 300 м, але сіра ділянка боїв розширилась на понад 2 км.

Наступ ЗС РФ - ситуація на Лиманському напрямку, 13 квітня DeepState Фото: DeepState

Торецький напрямок. Згідно з даними аналітиків, ЗС РФ прогнули лінію боїв на південний захід від Валентинівки — населеного пункту на південний захід від Торецька. Просування росіян — на 1,5 км, показує карта DeepState.

Наступ ЗС РФ - ситуація на Торецькому напрямку, 13 квітня DeepState Фото: DeepState

Наступ ЗС РФ — деталі

Як вказано у звіті Генштабу ЗСУ, який з'явився о 8:00 13 квітня, ЗС РФ атакували на Курському напрямку: нарахували 23 штурми (2 місце), 133 КАБи, 540 артударів. Лиманський напрямок — на третьому місці за кількістю російських атак (18 шт.), Торецький — на четвертому (16 атак), а на першому — Покровський (31 атака).

Зазначимо, 12 квітня видання The Telegraph повідомило про ймовірність спроби ЗС РФ наступати на Сумську область. У статті нагадали повідомлення українського командування про можливість прориву та про подвоєння кількості атак. Втім, експерти, яких опитали журналісти, не вірять у значні територіальні здобутки росіян у випадку атаки, оскільки сил у російської армії не вистачає. Наприклад, заступник директора Фонду захисту демократії (FDD) Джона Гарді вважає, що Кремль матиме незначні "тактичні здобутки".

Нагадуємо, 10 квітня аналітики DeepState написали про просування ЗС РФ відразу біля чотирьох населених пунктів.