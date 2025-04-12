ЗС РФ спробує здійснити прорив у Сумській області: чи є у них шанси, — The Telegraph

На тлі посилення атак російських військ на лінії фронту, Київ заявляє про концентрацію резервів і можливу підготовку Москви до масштабного наступу. Однак аналітики вважають, що у російської армії немає ресурсів для серйозного прориву.

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У матеріалі The Telegraph оцінили ймовірність прориву лінії оборони ЗСУ російськими силами, які активізувалися на тлі переговорного процесу щодо припинення вогню.

Як повідомив нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, наступ російських військ уже почався: кількість атак за останні тижні подвоїлася. Найбільшу загрозу Київ бачить у напрямку Сумської та Харківської областей — у разі успіху це дало б Путіну можливість диктувати умови на переговорах про можливе закінчення бойових дій в Україні.

Тим не менш експерти сумніваються, що наступ Росії може призвести до значних територіальних завоювань. Так виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло зазначив, що будь-який масштабний наступ ворожих сил на лінії фронту неможливий.

"У Росії немає великих воєнних перемог на фронті, тому вони хочуть створити враження, що є величезні рухи й переваги. Ми не бачимо цього на землі", — заявив він The Telegraph.

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За словами заступника директора Фонду захисту демократії (FDD) Джона Гарді, незважаючи на збільшення інтенсивності атак Збройних сил РФ, йдеться про дії на "дуже обмеженому" тактичному рівні.

"Те, що ми бачимо, — це просто сплеск темпу наступу. Вони можуть пробити пролом в українській лінії оборони, але вони не здатні домогтися швидкого, оперативного, значного прориву", — підкреслив він.

За оцінкою аналітиків, Росія зазнала значних втрат за останній рік: знищено близько 3 000 танків, 9 000 одиниць бронетехніки та понад 13 000 артилерійських систем. Це призвело до нестачі техніки, через що російські атаки частіше проводяться силами піхотних штурмових груп без броньової підтримки.

Проблеми в підготовці резерву ЗС РФ

Нещодавно Володимир Путін підписав указ про весняний призов ще 160 000 осіб віком від 18 до 30 років. Однак, за словами Гарді, ці мобілізовані не проходять повноцінної підготовки: їхнє навчання триває максимум місяць, а іноді — лише кілька днів.

"Це свідомий вибір, який робить Росія, щоб зберегти тиск на Україну, кинути ці війська в горезвісну м'ясорубку, не приділяючи часу відновленню якості сил, поки триває війна", — вважає Гарді.

При цьому ЗСУ докладають зусиль, щоб не допустити зосередження великих мас російських військ в одному напрямку. Особливу роль тут відіграють дрони: українські підрозділи використовують БПЛА для розвідки, наведення і ударів, ускладнюючи пересування російських сил на лінії фронту.

Нагадаємо, Сили оборони готуються відбивати атаки російських військ наприкінці весни-початку літа на більшості напрямків фронту. Як повідомили у військово-політичних колах, не виключені атаки на Чернігівську область.