ВС РФ попытается совершить прорыв в Сумской области: есть ли у них шансы, — The Telegraph

На фоне усиливающихся атак российских войск на линии фронта, Киев заявляет о концентрации резервов и возможной подготовке Москвы к масштабному наступлению. Однако аналитики считают, что у российской армии нет ресурсов для серьезного прорыва.

Related video

В материале The Telegraph оценили вероятность прорыва линии обороны ВСУ российскими силами, которые активизировались на фоне переговорного процесса по прекращению.

Как сообщил недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, наступление российских войск уже началось: число атак за последние недели удвоилось. Наибольшую угрозу Киев видит в направлении Сумской и Харьковской областей — при успехе это дало бы Путину возможность диктовать условия на переговорах о возможном окончании боевых действий в Украине.

Тем не менее, эксперты сомневаются, что наступление России может привести к значительным территориальным завоеваниям. Так исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что любое масштабное наступление вражеских сил на линии фронта невозможно.

"У России нет больших военных побед на фронте, поэтому они хотят создать впечатление, что есть огромные движения и преимущества. Мы не видим этого на земле", — заявил он The Telegraph.

Важно

Сырский заявил о начале наступления ВС РФ: динамика боев и ситуация на Сумском направлении

По словам заместителя директора Фонда защиты демократии (FDD) Джона Харди, несмотря на увеличение интенсивности атак Вооруженных сил РФ, речь идет о действиях на "очень ограниченном" тактическом уровне.

"То, что мы видим, — это просто всплеск темпа наступления. Они могут пробить брешь в украинской линии обороны, но они не способны добиться быстрого, оперативного, значительного прорыва", — подчеркнул он.

По оценке аналитиков, Россия понесла значительные потери за последний год: уничтожено около 3 000 танков, 9 000 единиц бронетехники и более 13 000 артиллерийских систем. Это привело к нехватке техники, из-за чего российские атаки чаще проводятся силами пехотных штурмовых групп без броневой поддержки.

Проблемы в подготовке резерва ВС РФ

Недавно Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве еще 160 000 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Однако, по словам Харди, эти мобилизованные не проходят полноценной подготовки: их обучение длится максимум месяц, а иногда — всего несколько дней.

"Это сознательный выбор, который делает Россия, чтобы сохранить давление на Украину, бросить эти войска в пресловутую мясорубку, не уделяя времени восстановлению качества сил, пока продолжается война", — считает Харди.

При этом ВСУ предпринимают усилия, чтобы не допустить сосредоточения больших масс российских войск в одном направлении. Особую роль здесь играют дроны: украинские подразделения используют БПЛА для разведки, наведения и ударов, осложняя передвижение российских сил на линии фронта.

Напомним, Силы обороны готовятся отражать атаки российских войск в конце весны–начале лета на большинстве направлений фронта. Как сообщили в военно-политических кругах, не исключены атаки на Черниговскую область.