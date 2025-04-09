Сырский заявил о начале наступления ВС РФ: динамика боев и ситуация на Сумском направлении

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский подтвердил начало наступательных действий российских войск на Сумском и Харьковском направлениях. Об этом он сообщил в интервью для LB.ua, подчеркнув, что таким образом противник реализует свои планы, о которых ранее предупреждал президент Украины Владимира Зеленского.

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В этой связи Фокус собрал информацию о том, как развивались события и какая ситуация сложилась на сегодняшний день на линии боевого соприкосновения на Сумском направлении.

По словам главкома ВСУ, за последнюю неделю резко увеличилось количество наступательных действий российских войск на ключевых участках фронта — почти в два раза. Генерал подчеркнул, что ежемесячно численность российских войск увеличивается на 8–9 тысяч человек, что в годовом измерении составляет до 130 тысяч. Если на 1 января 2025 года численность войск составляла 603 тысячи, то к началу апреля она уже достигла 623 тысяч.

Сырский также прокомментировал планируемые на осень совместные учения России и Беларуси. Такие мероприятия, отметил главком, могут быть использованы в качестве прикрытия для формирования ударной группировки, как это уже происходило в начале 2022 года. Тогда под видом учений была создана группировка войск, которая впоследствии перешла в наступление на севере Украины.

Карта боевых действий в Сумской области. Март 2025 года

Наступление ВС РФ в Сумской области: хронология событий

О проникновении российских диверсионно-разведывательных групп в Сумскую область стало известно еще в декабре 2024 года, о чем сообщила пресс-служба Сил Специальных операция ВСУ. Тогда попытка проникновения была зафиксирована украинскими военными, а часть диверсантов была уничтожена.

Уже в феврале текущего года армия РФ активизировалась на Сумском направлении, а именно в районе населенного пункта Новенькое, где противник штурмовал участок границы силами до двух механизированных отделений без колонн техники. Позже россияне нанесли удар в районе села Журавки и обстреливали позиции Сил обороны в Басовке.

Активизация российских сил в Сумской области совпала с продвижением противника под Курском. Согласно сообщениям аналитического ресурса DeepState, подразделения ВС РФ намеревались двигаться южнее, на Басовку, за которой открывается путь на ККП "Суджа", с целью физического перекрытия логистики ВСУ, идущей из Юнаковки.

13 марта стало известно, что российские войска начали штурм Басовки пехотными подразделениями на квадроциклах, при этом, как отметили в DeepState, для этого противник накопил достаточно большие резервы. Замысел россиян был понятен — броском в сторону трассы, ведущей в Курскую область взять под контроль логистический путь, который снабжал группировку украинских войск под Курском.

"Враг пытается прорвать границу возле Басовки и Владимировки, чтобы создать санитарную зону. Соответственно симметрично действуют и Силы Обороны, чтобы не дать инициативе перейти на сторону врага", — написали в DeepState.

Карта боевых действий в Сумской области. 28 февраля Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий в Сумской области. 28 марта Фото: deepstatemap.live

6 апреля Минобороны РФ заявило о том, что российские войска заняли населенный пункт Басовка, однако в ДПСУ опровергли эту информацию.

"В Басовке оккупанты пытаются проводить наступательные действия малыми штурмовыми группами, но они уничтожаются нашими подразделениями Сил обороны", — заявил спикер Андрей Демченко.

Бои в Сумской области: последние данные

Российские источники утверждают, что подразделения ВС РФ в Сумской области наступают широким фронтом и, в частности, уже вышли к окраинам населенного пункта Локня, южнее Басовки. Западные аналитики из ISW в очередном отчете от 8 апреля подтвердили продвижение россиян, ссылаясь на геолокационные данные. Однако было добавлено, что в ходе контратак бойцам Сил обороны удалось остановить продвижение и оттеснить противника.

В целом на Сумском направлении, вероятно, ведутся арьергардные бои, а Вооруженные силы РФ придерживаются тактики ползучего наступления, постепенно "откусывая" территорию малыми частями. Последние картографические данные не свидетельствуют о масштабном наступлении россиян, с предпосылками прорыва линии обороны украинских сил.

При этом стоит отметить, что приграничная территория постоянно находится под авиационными и артиллерийскими ударами армии РФ. Согласно данным ресурса Lostarmour, в период с 5 по 7 апреля было нанесено 14 авиаударов с применением КАБов, 2 удара РСЗО, и 9 ударов беспилотными системами. А с 8 по 9 апреля оккупанты применили 33 авиабомб с УМПК и 2 раза задействовали системы залпового огня.

Карта боевых действий в Сумской области. 8 апреля Фото: deepstatemap.live

Характер боевых действий озвучил спикер ГПСУ Андрей Демченко. По его словам, российская армия применяет тактику малых штурмовых групп, которые пересекают границу, в том числе используя квадроциклы и другую легкую технику для глубинного проникновения.

При этом он подчеркнул, что украинские бойцы удерживают позиции не только в районе Басовки, но и на других участках границы, где противник также активно действует. Все штурмовые и диверсионные группы противника уничтожаются вблизи или на линии государственной границы.

"Это более 530 километров. Должны быть готовы на всех направлениях противодействовать вражеским штурмовым группам, ДРГ или другим большим силам, если враг попытается их применять. Для этого каждая составляющая Сил обороны Украины имеет свою полосу обороны и укрепляет в фортификационном отношении позиции, чтобы воинам было легче сдерживать противника на всех отрезках", — подытожил Демченко.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о планировании операции Сил обороны в Курской области. По его словам, накануне Курского наступления он в буквальном смысле объездил все подразделения и каждому рассказал, для чего Украина должна туда идти.