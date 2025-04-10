ЗС РФ просунулись відразу біля чотирьох населених пунктів: подробиці від Deepstate (мапа)

У Донецькій області російська армія продовжує тиснути на позиції українських оборонців. Зокрема, Збройні сили Російської Федерації просунулись відразу біля декількох населених пунктів.

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Про це повідомили осінтери проєкту DeepState 9 квітня у своєму Telegram-каналі. Відповідні зміни нанесені на інтерактивну онлайн-мапу.

В повідомленні йдеться, що ворог просунувся в Бахмутському районі Донецької області, зокрема поблизу населеного пункту Дружба.

Ситуація поблизу Дружби Фото: DeepStateMAP

Також аналітики повідомляють, що росіяни мали деякий успіх поблизу Розлива. Відповідні зміни можна побачити на онлайн-мапі.

Ситуація поблизу Розлива Фото: deepstatemap.live

Ворог також пройшов уперед поблизу Роздольного.

Ситуація біля Роздольного Фото: DeepStateMAP

Аналітики також зазначають, що ЗС РФ мали певний успіх в Надіївці, що можна побачити на онлайн-мапі.

ЗС РФ у Надіївці

Реакція Генштабу

У вечірньому зведенні Генерального штабу від 9 квітня зазначається, що протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Ворог завдав по українських підрозділах та населених пунктах 94 авіаудари, зокрема скинув 162 керовані бомби. Також було здійснено понад 6300 обстрілів.

Там додали, що на Торецькому напрямку окупанти 20 разів атакували ЗСУ неподалік Торецька, Дружби, Дачного, Леонідівки та Щербинівки. Також українські військові відбили шість атак на Новопавлівському напрямку у бік Багатиря та поблизу Костянтинополя і Розливу.

Нагадаємо, 4 квітня стало відомо, що українські війська просунулись на Покровському напрямку. Тоді Інститут вивчення війни повідомляв, що ЗСУ звільнили Надіївку.

Додамо, що напередодні, 9 квітня, осінтери проєкту повідомляли, що українським оборонцям вдалося відкинути сили противника біля Котлиного. Однак окупанти просунулись відразу у районі кількох населених пунктів.