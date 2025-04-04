ЗСУ просунулися на Покровському напрямку, звільнивши Надіївку, — ISW

Українські війська на початку квітня 2025 просунулися на Покровському напрямку, зокрема вулицею Центральна (Леніна) в західній Новоєлизаветівці, що на південний захід від Покровська, і звільнили Надіївку.

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Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW) за 3 квітня 2025.

Українські війська просунулися на Покровському напрямку

Геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, показують, що Сили оборони України просунулися вулицею Центральна (Леніна) в західній Новоєлизаветівці (на південний захід від Покровська) і звільнили Надіївку (на захід від Новоєлизаветівки). Тим часом російські військкори говорять, що ЗСУ просунулися на західну околицю Солоного (на південний захід від Покровська).

ISW не підтверджує твердження російського військового блогера, який повідомляв, що підрозділи російської 90-ї танкової дивізії нібито просунулися до центру Троїцького і що окупаційні війська захопили Богданівку (обидва на південний захід від Покровська). Інший російський мілітарний блогер стверджував, що ЗС РФ просунулися на південний захід від Котлярівки (на південний захід від Покровська).

Зокрема, ворожа армія наступала на північний схід від Покровська біля Тарасівки; на схід від Покровська — Єлизаветівка, Водяне Друге, Промінь; на південь від Покровська біля Зеленого та Відродження (колишній Новий Труд); і на південний захід від Покровська біля Удачного, Новосергіївки, Надіївки, Успенівки, Котлиного, Новоукраїнки, Котлярівки, Сухої Балки, Богданівки і в бік Муравки 2 і 3 квітня 2025.

Російські військові блогери стверджували, що ЗСУ контратакували поблизу Солоного (на південний захід від Покровська) і що Солоне є спірною "сірою зоною".

За даними Генштабу ЗСУ на ранок 4 квітня, за минулу добу на Покровському напрямку українська армія зупинила 57 атак агресора в районах населених пунктів Новокалинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Звірове, Удачне, Преображенка, Срібне, Новосергіївка, Надіївка, Успенівка, Андріївка та в бік Романівки, Олексіївки, Водяного Другого, Котлярівки і Олександрополя.

"Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу", — пише пресслужба Генштабу.

За останню добу втрати ЗС РФ становлять 1380 осіб. Також українські захисники знешкодили сім танків, 30 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, одну РСЗВ, 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 66 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо, бійці прикордонної комендатури розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" знищили дві російські самохідні артилерійські установки "Гіацинт-С" на Харківському напрямку, кожна з яких коштує понад $4 млн.

Також Фокус писав про те, що Збройні сили України після Курської області РФ змогли зайти в Бєлгородську і мають там перемінний успіх. Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі 3 квітня.