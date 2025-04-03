"Невеликий контрнаступ": головнокомандувач НАТО підтвердив операцію ЗСУ в Бєлгородській області

Збройні сили України після Курської області РФ змогли зайти в Бєлгородську і мають там перемінний успіх.

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Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі під час слухань у Сенатському комітеті з питань Збройних сил. На слуханнях розглядалися питання військових сил і засобів Eucom і Africom в контексті їхніх запитів на оборонні асигнування на 2026 фінансовий рік і їхніх оборонних програм на майбутні роки.

Під час свого виступу генерал торкнувся питання війни в Україні, зокрема, згадав бої на території РФ.

"У Бєлгородській області українці кілька тижнів тому здійснили невеликий контрнаступ у бік Росії. Тож у цьому районі досі тривають бої з перемінним успіхом", — сказав він.

Генерал Каволі зауважив, що Росія так і не змогла остаточно вибити Сили оборони України з Курської області.

"Спочатку вони (росіяни. — Ред.) поставили за мету до кінця вересня 2024 року вибити українців із Курської області. Проте, станом на сьогодні українці все ще перебувають у Курській області. Вони утримують значну, хоч і таку, що зменшується, але значну частину території всередині Росії та займають вигідні оборонні позиції", — сказав він.

Збройні сили України (ЗСУ) вже не здатні йти в наступ. Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.

Водночас генерал підкреслив, що Росія, у свою чергу, продовжує нарощувати чисельність своєї армії, відновлюючи втрати в живій силі швидше, ніж очікувалося.

Нагадаємо, що раніше головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі заявив, що Україна частково вирішила проблему нестачі військових у лавах ЗСУ. Багато в чому це сталося за рахунок зниження мобілізаційного віку.