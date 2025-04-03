Вооруженные силы Украины после Курской области РФ смогли зайти в Белгородскую и имеют там переменный успех.

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Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи во время слушаний в Сенатском комитете по вопросам Вооруженных сил. На слушаниях рассматривались вопросы военных сил и средств Eucom и Africom в контексте их запросов на оборонные ассигнования на 2026 финансовый год и их оборонных программ на будущие годы.

Во время своего выступления генерал затронул вопрос войны в Украине, в частности, вспомнил бои на территории РФ.

"В Белгородской области украинцы несколько недель назад совершили небольшое контрнаступление в сторону России. Поэтому в этом районе до сих пор продолжаются бои с переменным успехом", — сказал он.

Генерал Каволи отметил, что Россия так и не смогла окончательно выбить Силы обороны Украины из Курской области.

"Сначала они (россияне. — Ред.) поставили цель до конца сентября 2024 года выбить украинцев из Курской области. Однако, по состоянию на сегодня украинцы все еще находятся в Курской области. Они удерживают значительную, хоть и уменьшающуюся, но значительную часть территории внутри России и занимают выгодные оборонительные позиции", — сказал он.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже не способны идти в наступление. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

В то же время генерал подчеркнул, что Россия, в свою очередь, продолжает наращивать численность своей армии, восстанавливая потери в живой силе быстрее, чем ожидалось.

Напомним, что ранее главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина частично решила проблему нехватки военных в рядах ВСУ. Во многом это произошло за счет снижения мобилизационного возраста.