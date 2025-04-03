Снижение призывного возраста в Украине частично восполнило потери в ВСУ, – генерал НАТО

Украина частично решила проблему нехватки военных в рядах ВСУ. Во многом это произошло за счет снижения мобилизационного возраста.

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Об этом сказал главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи, его процитировало агентство Reuters.

По его убеждению, любое прекращение Соединенными Штатами поставок оружия и разведывательной информации Украине крайне пагубно скажется на ее военных усилиях, несмотря на попытки Киева диверсифицировать поставки оружия.

Комментарии генерала, как отмечает агентство, прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп временно прекратил некоторую помощь Украине после перепалки в Овальном кабинете с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Трамп тогда заявил, что у Зеленского "нет шансов закончить войну без поддержки США".

Напомним, Министерство обороны Украины предлагало ввести новый механизм ротации военных, постоянно участвующих в боях с оккупантами. Верховная Рада не спешит одобрять эту инициативу.

Фокус писал о новых правилах бронирования работников в Украине, которые действуют с 1 апреля. Максимальную квоту на количество забронированных получили предприятия, обслуживающие объекты критической инфраструктуры.