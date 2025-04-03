Война без демобилизации: почему новый механизм ротации не решит главную проблему ВСУ

В который раз в украинском обществе поднимается очень чувствительный вопрос — демобилизация. И в который раз четкого ответа на этот вопрос нет. Министерство обороны предлагает новый подход — отдых после 90 дней непрерывных боев. Фокус выяснил, сможет ли этот механизм стать альтернативой четким срокам службы.

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Министерство обороны Украины предложило новый механизм ротации военнослужащих, которые непрерывно участвуют в боевых действиях. Согласно этой инициативе, после 90 дней непрерывного участия в боевых действиях военнослужащие будут иметь право на многомесячный отдых. Это является альтернативой введению четких сроков службы или демобилизации.

Народный депутат и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что этот механизм уже разработан Министерством обороны и он ожидает утверждения. Однако, из-за необходимости гибкого подхода и оперативных решений, его не планируют закреплять на законодательном уровне. Зато вероятно, он будет регулироваться подзаконными нормативными актами или директивами главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Вениславский также сообщил о существовании законопроекта, который предусматривает различные сроки увольнения с военной службы: через 12, 18 или 36 месяцев непрерывного пребывания в зоне боевых действий. Однако, в условиях текущей ситуации на фронте, принятие такого закона может привести к увольнению большого количества военнослужащих одновременно, что будет иметь негативные последствия для обороноспособности страны.

Ранее Министерство обороны Украины обратилось в Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с просьбой отсрочить подготовку законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения до 18 марта 2025 года. В письме министра обороны Рустема Умерова отмечалось, что реализация такого закона может привести к увольнению около 108 тысяч военнослужащих, включая 14 тысяч офицеров, что существенно снизит укомплектованность боевых подразделений.

Таким образом, предложенный механизм ротации после 90 дней боевых действий является компромиссным решением, которое позволяет обеспечить отдых военнослужащих без риска для обороноспособности страны.

Демобилизация: почему этот вопрос никогда не решится

Для военных и для украинского общества в целом, вопрос демобилизации очень чувствительный и болезненный. По словам военнослужащего ВСУ, аэроразведчика Александра Карпюка (Serg Marco), сегодня все понимают, что украинские военные устали. Армия находится в непрерывных боях, но полноценной ротации нет. В то же время российская армия также истощена, однако ее подразделения меняются только тогда, когда полностью уничтожены. Их солдатам некуда возвращаться, поэтому их мотивация на поле боя часто выше. Если украинского бойца пытаются эвакуировать и спасти, то россияне нередко прибегают к самострелам, потому что понимают: их просто никто не заберет. Они идут в штурмы, а в случае отступления их могут расстрелять свои же командиры.

"Зато Украина сталкивается с другим вызовом — катастрофической нехваткой людей. Постоянное давление врага не дает возможности внедрить эффективные ротационные механизмы. Мобилизация сорвана, а подразделения вынуждены стоять на позициях месяцами без изменений.

Моя 59-я бригада ни разу не была выведена на ротацию. Как была заведена в Херсон, потом нас перебросили под Донецк — и с тех пор мы воюем без отдыха. И мы понимаем почему: нас просто некем заменить. Наше подразделение стало частью общей обороны — нас перебрасывают к другим бригадам, которые несут большие потери, и мы принимаем на себя удар", — говорит Фокусу Карпюк.

Военнослужащий задается вопросом, как можно отпустить бригаду на ротацию, если это будет означать прорыв фронта? Сколько дней отдыха будут стоить Украине новых территориальных потерь? И кто готов принять такое решение? Ответ очевиден — никто.

"В украинском политикуме понимают проблему, но при этом используют ее для собственных целей. Военные истощены, разъярены и хотят понятных решений, а не манипуляций. Но ротация — это не просто замена одной группы на другую. Как отправить батальон в тыл, чтобы потом тысяча военных вернулись на фронт? Что делать, если часть из них просто не захочет возвращаться?

Мы в нашем батальоне хотя бы стараемся, чтобы люди могли уйти в отпуск, отдохнуть несколько недель, побыть с родными. Но даже это не решает проблему. Люди устают, выгорают", — продолжает аэроразведчик.

Ротационные механизмы нужны, считает Карпюк. Но как их реализовать, когда армия держится на последних силах? Политики продолжают эксплуатировать эмоции общества, но реального решения пока нет. И это то, что действительно деморализует военных.

Справедливая служба: что стоит изменить в ВСУ

Фокус неоднократно разбирал вопрос демобилизации и ротации и каждый раз военные эксперты, политики и сами военные отмечали, что четкие сроки службы очень нужны для мотивации бойцов. Западники должны знать когда они смогут вернуться домой. Но пока эта тема так и остается только на уровне "недоработанного законопроекта".

По словам военного адвоката Олега Леонтьева в ВСУ есть много людей, которые не были на фронте ни разу, и они бы могли заменить бойцов, которые с первого дня большой войны защищают страну.

"Мы имеем армию численностью в миллион человек. По официальным данным, на передовой — около 300 тысяч, а остальные 700 тысяч находятся в тылу: в штабах, логистике и тому подобное. Но если проверить воинские части, которые дислоцируются в тылу, то можно найти тысячи "мертвых душ" — людей, которые числятся, но фактически не служат. Часть из них просто "откупилась", а их зарплаты оседают в карманах командиров. Этот вопрос до сих пор не решен.

Дальше — мобилизация. Принудительная мобилизация неэффективна, и это очевидно. В 2014 году многие люди пытались избежать призыва, потому что уже тогда действовали коррупционные схемы. Но власть тогда быстро нашла решение — ввела краткосрочные контракты. У людей был выбор: подписать контракт на год, два или три и знать, что после этого они увольняются. Это работало! Многие после окончания контракта возвращались, потому что чувствовали боевое братство. Но в 2022 году эту систему отменили. Контракты стали бессрочными, и теперь люди фактически "привязаны" к армии без возможности законно уволиться", — рассказывает Фокусу адвокат.

По мнению Леонтьева, решение очевидно — вернуть срочные контракты. Человек должен знать, что через год, два или три он сможет вернуться к гражданской жизни или сознательно продолжить службу. Это стимулирует добровольную мобилизацию и дает людям выбор.

"Израильский опыт это подтверждает. Там каждый резервист знает, где и с кем он будет служить. Ему не нужно ходить в ТЦК — он сразу прибывает в свою часть. Он знает, что в случае ранения или гибели его семья получит все выплаты и льготы без судебных тяжб.

Кроме того, необходимо пересмотреть систему реабилитации военных. В Украине есть заброшенные санатории, которые когда-то принадлежали армии, а потом были розданы гражданским ведомствам. Почему бы их не вернуть военным? Реабилитация — это не роскошь, а необходимость для тех, кто возвращается с фронта", — говорит военный адвокат.

Эксперт уверен, если бы "почистить" ряды тыловых частей и вернуть систему срочных контрактов — эти решения сделают армию более эффективной, а службу — справедливой. И вопрос демобилизации не был бы таким болезненным.

Напомним, Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел и Офис омбудсмена создали в разных регионах Украины центры поддержки для родственников военнопленных и лиц, пропавших без вести в результате российской вооруженной агрессии.

Также Фокус писал, что на начало апреля более 8 тысяч мужчин и женщин, которые ранее отбывали наказание, стали бойцами Вооруженных сил Украины. Еще около 900 заявлений сейчас проходят рассмотрение.