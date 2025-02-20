Новые контракты для мобилизованных: изменятся ли сроки демобилизации и претензии военных

После "Контракта 18-24" в Украине начали разрабатывать и контракты для мобилизованных, которые будут иметь четкие сроки службы. Однако не все военнослужащие радостно восприняли эту новость. Фокус выяснил, что в ВСУ думают о новой инициативе ОП, и как будет происходить демобилизация.

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Офис президента разрабатывает контракты для мобилизованных с четкими сроками службы. По словам заместителя руководителя ОП Павла Палисы, так рассматриваются варианты условий для бойцов, которые пришли в армию в разные годы.

Служба с четкими сроками: что изменится

"Прорабатывается контракт по мобилизованным, это еще стадия разработки и исследований, но самое главное, по моему мнению, что может дать этот контракт людям, которые мобилизованы и уже служат, пришли добровольно, недобровольно — не имеет разницы, они получают четкие сроки службы", — сказал Павел Палиса.

Контракты для мобилизованных будут иметь разные условия, в зависимости от года призыва. Например, те, кого призвали в армию в 2022 году, после подписания контракта смогут уволиться через условные шесть месяцев, в 2023 — через 9-10 месяцев, в 2024 — через другой период с дополнительными бонусами.

"Но надо понимать, что это станет возможным, когда будут созданы определенные условия. Мы не можем обнажить фронт, мы не можем лишить боевой элемент способности выполнять задачу. Собственно над созданием этих условий и работает большая команда людей", — подытожил он.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что контракты для мобилизованных с четкими сроками службы должны быть уже сейчас.

"Люди уже три года воюют без всякой надежды и гарантий от государства. А мобилизованных хватают на улицах и без всякой дополнительной мотивации отправляют на фронт. Так быть не может. Так армия долго существовать не сможет. И, собственно, именно из-за отсутствия четких сроков службы мы и видим стремительный рост случаев СЗЧ", — сообщил Фокусу Алексей Гончаренко.

Он отметил, что демобилизация и четкие сроки службы очень нужны для мотивации бойцов, однако сейчас слышно только обещания. Нардеп отметил, что в прошлом году из мобилизационного законопроекта была выброшена его норма о демобилизации. Тогда же обещали сделать отдельный законопроект в течение шести месяцев, однако до сих пор ничего нет.

"Власть принципиально не хочет этого делать и чем дальше, тем ситуация с личным составом и, соответственно, на фронте — ухудшается", — подытожил Гончаренко.

Контракты для мобилизованных: что о них думают военные

Украинский военнослужащий Даниил Яковлев отметил в разговоре с Фокусом, что контракты для мобилизованных уже существуют.

"Многих мобилизованных шантажируют тем, что если они хотят получить "офицера", то должны подписать контракт. Здесь вопрос в том, какие будут плюшки от того, что ты подпишешь этот контракт", — заявил он.

Боец не думает, что военные будут подписывать контракты для мобилизованных, если это будет только ради подписи. Он отметил, что если цель инициативы — это оставить в армии профессиональных, обученных и умных военнослужащих, то для них следует создать соответствующие условия, чтобы они были мотивированы для этого.

"А если просто отслужит три года и дальше идти на дембель, то никто, я думаю, не подпишет. Ведь все понимают, что только будет объявлено перемирие, можно будет, скорее всего, уволиться. Поэтому здесь вопрос в том, какие плюшки будут", — пояснил он.

Военнослужащая Анастасия Блищик сообщила Фокусу, что сейчас каждый боец хочет знать, сколько еще пробудет в армии и когда попадет домой. Она считает, что контракты для мобилизованных с четким сроком службы будут хорошей идеей. Учитывая то, что сейчас украинцы не штурмуют ТЦК, чтобы попасть в ВСУ, то контракты для мобилизованных дадут понимание другим, насколько они придут в армию.

В свою очередь бывший нардеп, военнослужащий ВСУ Игорь Луценко считает, что для оценки контрактов для мобилизованных нужно больше подробностей.

"Допустим, сделают всем контракт с определенным сроком службы, а что будет тогда, когда этот срок подойдет? Из армии уйдет огромное количество людей, или как? А какой срок? Если это десять лет — то это одна ситуация, если это один год — то совсем другая", — сообщил Фокусу Игорь Луценко.

Он выступает за четкие сроки службы, ведь в стране достаточно мобилизационного ресурса, мужчин, которые "могли бы друг друга по несколько лет сменять на фронте". В результате равномерно бы распределялась обязанность по защите Украины, зато сейчас противоположная ситуация, и это неправильно, убежден военный.

По словам Палисы, увольнение из армии бойцов будет возможным после создания "определенных условий". По мнению Луценко, это означает то, что можно не обращать внимания на контракты для мобилизованных

"Это означает, что просто когда решат, тогда и будут отпускать. Так оно и сейчас есть", — пояснил он и добавил, что если бы сейчас было "стабильное перемирие, то всех бы начали отпускать из армии.

Игорь Луценко отметил, что согласно нынешним контрактам, срок службы автоматически продлевается из-за военного положения.

Зато Блищик отметила, что военные, которые давно в ВСУ, понимают, почему власть не может назвать четких сроков службы.

"У нас в стране война, россияне лезут огромной силой, у них наращивается производство оружия, техники, всего. Они сейчас очень круто работают своими беспилотниками. И отпустить тех, кто воюет с 2022 года, — это означает, что фронт наш рухнет, и мы просто не удержим эту страну", — сказала военная.

Речь идет о самых опытных и самых мотивированных военных. По ее словам, государство потеряло то время, когда надо было призывать в армию и других граждан, чтобы опытные бойцы передавали новобранцам свой опыт, потом шли на заслуженный отдых и демобилизовались.

"Но учитывая, что эти шаги не были проделаны, потому что очень долгий период все как раз и надеялись на вот этих первых добровольцев, которые пошли, бросили все, не раздумывая, взяли в руки оружие. Даже они не думали, оформлены они сейчас или не оформлены. Государство рассчитывало именно на таких людей. И все думали, что война закончится, и именно поэтому никаких шагов не делалось в это время", — пояснила она.

Анастасия Блищик уточнила, что сейчас все видят, что война затягивается. Даже несмотря на то, что иностранные партнеры говорят о договоренностях и окончании войны, военная считает, что всем стоит понять, что мобилизация должна продолжаться дальше. Ведь для того, чтобы действующих бойцов отпустили домой, нужно, чтобы в армию пришли новобранцы.

"Государство должно сейчас делать все для того, чтобы заинтересовывать этих людей, чтобы они шли. Мобилизация должна продолжаться, потому что мы все понимаем, что сейчас условно на несколько лет прекратят стрелять, будут договоренности, но Россия нарастит свои силы и дальше снова нанесет мощный удар по нашей стране", — добавила она.

Не все бойцы поддерживают идею с новым контрактом: в чем причина

Боец ВСУ Станислав Бунятов с позывным "Осман" считает, что мобилизованные украинцы, которые вступили в армию в начале полномасштабного вторжения, уже не подпишут никаких контрактов.

"Наша власть и общество сделало все возможное, чтобы остатки идейных бойцов не имели никакой мотивации продолжать службу в армии", — сказал "Осман".

Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак рассказал Фокусу, что сейчас военные демотивированы, они не знают, когда будет демобилизация. Кроме этого, бойцы беспокоятся, что сейчас их заставят подписать еще один контракт.

"Возможно, им ухудшат условия, которые есть в соответствии с действующими контрактами. Поэтому, возможно, они и против. Но здесь еще раз надо смотреть, что предлагается, на каких условиях, и какое юридическое обоснование", — сказал Иван Ступак.

Он отметил, что не понимает, как будет происходить демобилизация, когда она будет и при каких условиях. Тогда как этот процесс не может быть одномоментным, когда всех одновременно отпустят.

"Демобилизация будет условно по 6% каждый квартал, 7% или не более 10%, офицерский, рядовой состав. То есть, это не прописано. Военные спрашивают, а когда оно будет, где оно. Его пока нет", — рассказал аналитик.

Напомним, 12 февраля заместитель руководителя ОП Павел Палиса сообщил, что Украина хочет планово отказаться от процесса мобилизации и перейти на контрактную службу. Тогда как "Контракт 18-24" — это первый этап из большей программы, по его словам.

Ранее Фокус рассказывал, какую альтернативу мобилизации хочет создать Украина. В частности, о том, какие преимущества имеет служба по контракту.