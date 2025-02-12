Отказ от мобилизации: в ОП рассказали, к чему приведут контракты со сроками службы

По информации заместителя руководителя ОП Павла Палисы, первый этап этой программы — это именно краткосрочные контракты для граждан в возрасте от 18 до 24 лет с определенной финансовой мотивацией и дополнительными бонусами.

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В Украине мобилизованные граждане в будущем смогут подписать контракт с четкими сроками военной службы и соответствующими финансовыми требованиями. В частности, информация касается годового контракта для украинцев в возрасте 18-24 года. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил заместитель руководителя Офиса президента полковник Павел Палиса.

"Это первый этап из большей программы, где речь пойдет о возможности подписания уже мобилизованными гражданами контрактов с четкими сроками и тоже соответствующими финансовыми требованиями. Речь идет о том, чтобы планово отказаться от мобилизации", — рассказал он.

По словам Павла Палисы, украинцам от 18 до 25 лет предлагают добровольное присоединение в ряды Сил обороны. Это тестовый пилотный проект. Он предусматривает краткосрочный контракт с финансовой мотивацией, дополнительными бонусами в виде годовой отсрочки после его завершения и правом выезда за границу. Этот механизм планируется испытать на отдельных бригадах. Сейчас идет подготовка и переговоры по его реализации.

По словам заместителя руководителя ОП, сейчас идет работа над мерами предосторожности, чтобы все условия были четко прописаны в контракте. Чиновник добавил, что ведутся консультации с представителями гражданского общества и прорабатываются изменения в законодательство, необходимые для реализации этого проекта.

Напомним, 10 февраля президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия подписания годовых контрактов с Вооруженными силами Украины для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Они будут предусматривать бесплатное поступление в учреждения высшего образования без экзаменов, специальные условия ипотеки и денежные выплаты в размере одного миллиона гривен.

Проект "Контракт 18-24" стартовал в Украине на следующий день, 11 февраля. Предполагается, что украинцам, которые отслужат один год по проекту "Контракт 18-24", разрешат выезд за границу. Кроме того, у них будет отсрочка от мобилизации.