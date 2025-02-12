Відмова від мобілізації: в ОП розповіли, до чого приведуть контракти з термінами служби

За інформацією заступника керівника ОП Павла Паліси, перший етап цієї програми — це саме короткострокові контракти для громадян віком від 18 до 24 років із певною фінансовою мотивацією та додатковими бонусами.

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В Україні мобілізовані громадяни в майбутньому зможуть підписати контракт з чіткими термінами військової служби та відповідними фінансовими вимогами. Зокрема, інформація стосується річного контракту для українців віком 18−24 роки. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив заступник керівника Офісу президента полковник Павло Паліса.

"Це перший етап із більшої програми, де йтиметься про можливість підписання вже мобілізованими громадянами контрактів з чіткими термінами і теж відповідними фінансовими вимогами. Мова йде про те, щоби планово відмовитись від мобілізації", — розповів він.

За словами Павла Паліси, українцям від 18 до 25 років пропонують добровільне приєднання до лав Сил оборони. Це тестовий пілотний проєкт. Він передбачає короткостроковий контракт із фінансовою мотивацією, додатковими бонусами у вигляді річної відстрочки після його завершення та правом виїзду за кордон. Цей механізм планується випробувати на окремих бригадах. Нині триває підготовка та переговори щодо його реалізації.

За словами заступника керівника ОП, зараз триває робота над запобіжними заходами, аби всі умови були чітко прописані в контракті. Чиновник додав, що ведуться консультації з представниками громадянського суспільства та опрацьовуються зміни до законодавства, необхідні для реалізації цього проєкту.

Нагадаємо, 10 лютого президент України Володимир Зеленський озвучив умови підписання річних контрактів зі Збройними силами України для молоді віком від 18 до 24 років. Вони передбачатимуть безплатний вступ до закладів вищої освіти без іспитів, спеціальні умови іпотеки та грошові виплати в розмірі одного мільйона гривень.

Проєкт "Контракт 18-24" стартував в Україні наступного дня, 11 лютого. Передбачається, що українцям, які відслужать один рік за проєктом "Контракт 18-24", дозволять виїзд за кордон. Крім того, у них буде відстрочка від мобілізації.