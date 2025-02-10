Миллион гривен и ипотека под 0%: Зеленский раскрыл детали контрактов с ВСУ для молодежи (видео)

Президент говорит, что годовой контракт с ВСУ для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет будет добровольным, и по желанию молодые люди смогут его продлить.

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Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия подписания годовых контрактов с Вооруженными силами Украины для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Они будут предусматривать бесплатное поступление в учреждения высшего образования без экзаменов, специальные условия ипотеки и денежные выплаты в размере одного миллиона гривен, рассказал президент во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского Инвестиционного Банка Надеждой Кальвиньо. Видео опубликовало информационное агентство "УНИАН".

По словам главы государства, инициатива введения контрактов для молодежи идет от военных командиров и Министерства обороны Украины, и этот вопрос отдельно обсуждался во время ставки верховного главнокомандующего ВСУ.

"Мне кажется, очень неплохое предложение для людей, которые хотят сами пойти на один год по контракту. Они могут дальше продолжить, если захотят, но это контракт на год", — объяснил Зеленский.

По его словам, за год по такому контракту можно будет дополнительно заработать миллион гривен. После года службы молодые люди смогут без экзаменов поступить на бюджетное обучение в выбранный вуз. Кроме того, контракты будут предусматривать специальные условия ипотеки: 0%, то есть все проценты будет покрывать государство.

"Много, безусловно, еще важных деталей: какие условия, куда идут, какие бригады. Это такой экспериментальный контракт, и все это будет в деталях", — сказал Зеленский.

Он добавил, что официально детали контрактов будут обнародованы в ближайшие дни.

Напомним, 10 февраля Фокус со ссылкой на Министерство цифровой трансформации писал о новых правилах бронирования работников от мобилизации, которые вступят в силу с 1 марта.

7 февраля народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что в Украине отменят срочную службу. Вместо этого планируется ввести базовую военную службу и службу резервистов. По словам нардепа, соответствующий указ президента уже согласовал Кабинет Министров Украины.