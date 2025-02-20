Нові контракти для мобілізованих: чи зміняться терміни демобілізації та претензії військових

Після "Контракту 18-24" в Україні почали розробляти й контракти для мобілізованих, які матимуть чіткі терміни служби. Проте не всі військовослужбовці радісно сприйняли цю новину. Фокус зʼясував, що в ЗСУ думають про нову ініціативу ОП, та як відбуватиметься демобілізація.

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Офіс президента розробляє контракти для мобілізованих з чіткими термінами служби. За словами заступника керівника ОП Павла Паліси, так розглядаються варіанти умов для бійців, які прийшли до армії в різні роки.

Служба з чіткими термінами: що зміниться

"Опрацьовується контракт щодо мобілізованих, Це ще стадія розробки та досліджень, але найголовніше, на мою думку, що може дати цей контракт людям, які мобілізовані та вже служать, прийшли добровільно, недобровільно — не має різниці, вони отримують чіткі терміни служби", — сказав Павло Паліса.

Контракти для мобілізованих матимуть різні умови, залежно від року призову. Наприклад, ті, кого призвали до армії у 2022 році, після підписання контракту зможуть звільнитися за умовні шість місяців, у 2023 — через 9-10 місяців, у 2024 — через інший період з додатковими бонусами.

"Але треба розуміти, що це стане можливим, коли будуть створені певні умови. Ми не можемо оголити фронт, ми не можемо позбавити бойовий елемент здатності виконувати задачу. Власне над створенням цих умов і працює велика команда людей", — підсумував він.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що контракти для мобілізованих з чіткими термінами служби повинні бути вже зараз.

"Люди вже три роки воюють без жодної надії та гарантій від держави. А мобілізованих хапають на вулицях і без жодної додаткової мотивації відправляють на фронт. Так бути не може. Так армія довго існувати не зможе. І, власне, саме через відсутність чітких термінів служби ми й бачимо стрімкий ріст випадків СЗЧ", — повідомив Фокусу Олексій Гончаренко.

Він наголосив, що демобілізація та чіткі терміни служби дуже потрібні для мотивації бійців, проте зараз чутно лише обіцянки. Нардеп зауважив, що минулого року з мобілізаційного законопроєкту було викинуто його норму про демобілізацію. Тоді ж обіцяли зробити окремий законопроєкт протягом шести місяців, проте досі нічого немає.

"Влада принципово не хоче цього робити й чим далі, тим ситуація з особовим складом та, відповідно, на фронті — погіршується", — підсумував Гончаренко.

Контракти для мобілізованих: що про них думають військові

Український військовослужбовець Данило Яковлев зазначив у розмові з Фокусом, що контракти для мобілізованих вже існують.

"Багатьох мобілізованих шантажують тим, що якщо вони хочуть отримати "офіцера", то повинні підписати контракт. Тут питання в тому, які будуть плюшки від того, що ти підпишеш цей контракт", — заявив він.

Боєць не думає, що військові підписуватимуть контракти для мобілізованих, якщо це буде лише заради підпису. Він зауважив, що якщо мета ініціативи — це залишити в армії професійних, навчених та розумних військовослужбовців, то для них варто створити відповідні умови, аби вони були вмотивовані для цього.

"А якщо просто відслужить три роки й далі йти на дембель, то ніхто, я думаю, не підпише. Адже всі розуміють, що тільки буде оголошене перемир'я, можна буде, скоріше за все, звільнитися. Тому тут питання у тому, які плюшки будуть", — пояснив він.

Військовослужбовиця Анастасія Блищик повідомила Фокусу, що нині кожен боєць хоче знати, скільки ще пробуде у війську та коли потрапить додому. Вона вважає, що контракти для мобілізованих із чітким терміном служби будуть гарною ідеєю. Враховуючи те, що нині українці не штурмують ТЦК, аби потрапити до ЗСУ, то контракти для мобілізованих дадуть розуміння іншим, наскільки вони прийдуть у військо.

Своєю чергою колишній нардеп, військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко вважає, що для оцінки контрактів для мобілізованих потрібно більше подробиць.

"Припустимо, зроблять усім контракт з певним терміном служби, а що буде тоді, коли цей термін підійде? З армії піде величезна кількість людей, чи як? А який термін? Якщо це десять років — то це одна ситуація, якщо це один рік — то зовсім інша", — повідомив Фокусу Ігор Луценко.

Він виступає за чіткі терміни служби, адже в країні достатньо мобілізаційного ресурсу, чоловіків, які "могли б одне одного по декілька років зміняти на фронті". В результаті рівномірно б розподілявся обовʼязок щодо захисту України, натомість зараз протилежна ситуація, і це неправильно, переконаний військовий.

За словами Паліси, звільнення з армії бійців буде можливим після створення "певних умов". На думку Луценка, це означає те, що можна не звертати уваги на контракти для мобілізованих

"Це означає, що просто коли вирішать, тоді й будуть відпускати. Так воно і зараз є", — пояснив він та додав, що якби нині було "стабільне перемирʼя, то всіх би почали відпускати з війська.

Ігор Луценко зауважив, що згідно з нинішніми контрактами, термін служби автоматично продовжується через воєнний стан.

Натомість Блищик зазначила, що військові, які давно в ЗСУ, розуміють, чому влада не може назвати чітких термінів служби.

"У нас у країні війна, росіяни лізуть величезною силою, у них нарощується виробництво зброї, техніки, всього. Вони зараз дуже круто працюють своїми безпілотниками. І відпустити тих, хто воює з 2022 року, — це означає, що фронт наш рухне, і ми просто не втримаємо цю країну", — сказала військова.

Йдеться про найдосвідченіших та найвмотивованіших військових. За її словами, держава втратила той час, коли треба було призивати до війська й інших громадян, аби досвідчені бійці передавали новобранцям свій досвід, потім йшли на заслужений відпочинок та демобілізувалися.

"Але враховуючи, що цих кроків не було пророблено, тому що дуже довгий період всі якраз і сподівалися на ось цих перших добровольців, які пішли, кинули все, не роздумуючи, взяли до рук зброю. Навіть вони не думали, оформлені вони зараз чи не оформлені. Держава розраховувала саме на таких людей. І всі думали, що війна закінчиться, і саме тому ніяких кроків не робилося у цей час", — пояснила вона.

Анастасія Блищик уточнила, що зараз всі бачать, що війна затягується. Навіть попри те, що іноземні партнери говорять про домовленості та закінчення війни, військова вважає, що всім варто зрозуміти, що мобілізація повинна тривати далі. Адже для того, аби діючих бійців відпустили додому, потрібно, що до армії прийшли новобранці.

"Держава має зараз робити все для того, щоб зацікавлювати цих людей, аби вони йшли. Мобілізація повинна тривати, тому що ми всі розуміємо, що зараз умовно на декілька років припинять стріляти, будуть домовленості, але Росія наростить свої сили й далі знову завдасть потужний удар по нашій країні", — додала вона.

Не всі бійці підтримують ідею з новим контрактом: у чому причина

Боєць ЗСУ Станіслав Бунятов з позивним "Осман" вважає, що мобілізовані українці, які вступили до війська на початку повномасштабного вторгнення, вже не підпишуть жодних контрактів.

"Наша влада та суспільство зробило усе можливе, щоб залишки ідейних бійців не мали ніякої мотивації продовжувати службу в армії", — сказав "Осман".

Колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак розповів Фокусу, що нині військові демотивовані, вони не знають, коли буде демобілізація. Крім цього, бійці турбуються, що зараз їх змусять підписати ще один контракт.

"Можливо, їм погіршать умови, які є відповідно до чинних контрактів. Тому, можливо, вони й проти. Але тут ще раз треба дивитися, що пропонується, на яких умовах, і яке юридичне обґрунтування", — сказав Іван Ступак.

Він наголосив, що не розуміє, як відбуватиметься демобілізація, коли вона буде та за яких умов. Тоді як цей процес не може бути одномоментним, коли всіх одночасно відпустять.

"Демобілізація буде умовно по 6% кожен квартал, 7% або не більше 10%, офіцерський, рядовий склад. Тобто, це не прописано. Військові питають, а коли воно буде, де воно. Його поки що немає", — розповів аналітик.

Нагадаємо, 12 лютого заступник керівника ОП Павло Паліса повідомив, що Україна хоче планово відмовитися від процесу мобілізації та перейти на контракту службу. Тоді як "Контракт 18-24" — це перший етап із більшої програми, за його словами.

Раніше Фокус розповідав, яку альтернативу мобілізації хоче створити Україна. Зокрема, про те, які переваги має служба за контрактом.