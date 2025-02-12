Кінець мобілізації: як зміняться ЗСУ після переходу на контрактну службу

В Україні готується тестовий проєкт, який може стати альтернативою мобілізації. Фокус дізнався, які переваги має служба за контрактом, та чи вистачить у країни грошей для фінансових бонусів.

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Альтернативою мобілізації може стати добровільне приєднання молоді до ЗСУ. Полковник, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що це лише перший етап з більшої програми. Зокрема, країна хоче планово відмовитися від мобілізації.

"Я так трішки навіть заспойлерю, це перший етап з такої більшої програми, де мова буде йти про можливість підписання вже мобілізованими громадянами України контракту з чіткими термінами й теж відповідними фінансовими бонусами", — сказав Павло Паліса.

Служба за контрактом: як Україна відмовляється від мобілізації

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів Фокусу, що нині президент, ОП, Генштаб та Кабмін розробляють ініціативи для покращення умов служби, рекрутингу та мобілізації.

"Зараз, по-перше, буде пропонуватися дуже хороший пакет і ініціатива по контрактній добровільній службі громадянам від 18 до 24 років. І це дуже важливий інструмент, тому що таким чином ми не говоримо про зниження мобілізаційного віку. А ми говоримо про заохочення молодих людей, які готові служити, підписуючи контракт, отримуючи за це виплати, пільги тощо", — сказав Олександр Мусієнко.

За його словами, добровільна служба за контрактом має певні переваги, які прописуються у документі. Ба більше, служба за контрактом з чіткими термінами може бути мотивуючим фактором для громадян.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов переконаний, що реально відмовитися від мобілізації задля того, аби зʼявилася служба за контрактом. Проте питання в мотивації людей.

Експерт: "Процес переходу на контрактну службу може зайтися від пів року та більше" Фото: Getty Images

"Можна створити такі умови, що будуть черги стояти на підписання контракту. До речі, минулого року РФ зробила відповідні кроки й в них дійсно на підписання контрактів були черги у військкоматах, невеликі, але були", — пояснив Фокусу Олег Жданов.

Він зауважив, що служба за контрактом, професійна армія — набагато ефективніший інструмент, ніж "бусифікація", яка призводить до великого відсотка випадків СЗЧ.

"Контракт же підписується на добровільній основі. Мотивація, яку держава створить, наскільки вона буде відповідати запитам, в тому числі соціальним, фінансовим і потребам суспільства. І якщо буде досягнуто компромісу між бажанням отримати преференцію, мотивацію, і спроможностями держави, які вона дасть, то тоді це буде добровільна армія на постійній основі. Це мрія кожної держави", — заявив експерт.

На запитання, коли Україна може відмовитися від мобілізації та зʼявиться служба за контрактом, Мусієнко зазначив, що йому важко сказати. Оскільки нині ці рішення розробляються, узгоджуються всі деталі, аби нова ініціатива не призвела до зменшення обороноздатності, а лише до її підвищення.

Своєю чергою Жданов наголосив, що процес переходу на контрактну службу може зайтися від пів року та більше. Це залежатиме від держави, наскільки вона спроможна та готова переводити мобілізовану армію на професійну.

Фінансові бонуси для військових: чи вистачить в України грошей

Олександр Мусієнко переконаний, що коли йдеться про виживання українців, яке залежить від армії, обороноздатності, то кошти потрібно знайти завдяки внутрішнім ресурсам, допомозі партнерів.

Експерт: "Ми говоримо про заохочення молодих людей, які готові служити, підписуючи контракт, отримуючи за це виплати, пільги тощо" Фото: Getty Images

Він нагадав, що партнери пропонували знизити мобілізаційний вік для збільшення чисельності ЗСУ, проте Україна не погоджується на це. Натомість, на думку Мусієнка, держава пропонує "кращі та вигідніші умови".

"Під час підготовки цього рішення буде чіткий розрахунок того, щоб кошти були знайдені й закладені в бюджет", — додав він.

За словами Жданова, Україна матиме гроші на фінансові бонуси для військових, якщо перестане "займатися будівництвом доріг, атомних електростанцій".

Нагадаємо, 11 лютого в Міноборони розповіли про проєкт "Контракт 18-24" для залучення людей до армії. Згідно з умовами, молодь отримає однорічний контракт, високе грошове забезпечення, соціальні пільги.

Того ж дня речник Міноборони Дмитро Лазуткін зазначив, що виплату в розмірі мільйона гривень також можуть отримати ті військовослужбовці, які вступили до ЗСУ добровільно, від початку повномасштабного вторгнення та у віці до 25 років.