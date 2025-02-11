Ті, хто раніше пішли служити у ЗСУ до 25 років, також можуть отримати мільйон, – Лазуткін

Військові можуть претендувати на 1 мільйон гривень від держави, звернувшись до своїх командувачів підрозділами. Однак це стосується не всіх, хто до 25 років пішов служити у ЗСУ до впровадження нових умов.

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Отримати виплату у розмірі одного мільйона гривень можуть також ті військовослужбовці, які долучилися до лав Збройних сил України добровільно ще до появи нових умов контракту. Йдеться про добровольців, які приєдналися з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у віці до 25 років. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін під час телемарафону "Єдині новини" увечері 11 лютого, пише Фокус.

"Несправедливо, напевно, знехтувати тими людьми, які вже зробили цей крок", – заявив представник відомства.

Після цих слів речник міністерства розповів подробиці про те, хто та яким чином може реалізувати такий крок, аби отримати кошти від держави.

"Виплата одноразової грошової винагороди у розмірі 1 мільйон гривень передбачена тим військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які приєдналися у віці до 25 років ще до того, як нові умови контракту набули чинності", – повідомив Лазуткін.

Водночас йдеться про тих добровольців, які приєдналися до лав ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року. Речник згадав про те, що війна в Україні триває з 2014 року, однак ці межі нові умови служби не охоплюють.

За словами представника відомства, ці люди можуть звернутися до своїх командирів та дізнатися про алгоритм дій, необхідних для отримання цієї нагороди.

Зазначимо, що від 11 лютого в Україні стартував новий проєкт "Контракт 18-24", який передбачає залучення до лав Збройних сил України молоді віком від 18 до 24 років. Громадяни, які відслужать рік за таким контрактом, будуть мати низку можливостей, серед яких – виїзд за кордон. Про це Фокус детальніше розповідав увечері 11 лютого.

Водночас впровадження такого проєкту свідчить про те, що Україну готують до зниження мобілізаційного віку, який охоплюватиме 18-річних громадян. Про це заявив військовий аналітик Олексій Гетьман 11 лютого.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Дональд Трамп може вимагати від України зниження мобілізаційного віку в обмін на військову допомогу для ЗСУ. Про це Фокус розповідав 23 січня.