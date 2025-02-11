Мільйон за контракт із ЗСУ: чи допоможуть великі гроші мобілізувати молодь

Україна стимулюватиме громадян від 18 до 24 років добровільно вступати до армії. Передбачені певні пільги за контракт із ЗСУ для молоді. Фокус зʼясував, як нова ініціатива мотивуватиме йти до війська, та що про неї думають чинні військовослужбовці.

Related video

На початку лютого зʼявилася інформація про спеціальний контракт із ЗСУ для молоді від 18 до 24 років. 10 лютого президент України Володимир Зеленський розповів про пільги, які отримає особа, підписавши річний контракт.

Контракт із ЗСУ для молоді: які пільги отримають українці

За словами Зеленського, контракт із ЗСУ для молоді передбачатиме певні пільги, а саме:

безплатний вступ до закладів вищої освіти без іспитів;

спеціальні умови іпотеки — 0%;

грошові виплати в розмірі мільйона гривень.

"Мені здається, дуже непогана пропозиція для людей, які хочуть самі піти на один рік по контракту. Вони можуть далі продовжити, якщо захочуть, але це контракт на рік", — сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що ще є багато важливих деталей — які умови, куди йти, яка бригада, проте офіційно деталі контракту із ЗСУ для молоді будуть оприлюднені найближчими днями.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив Фокусу, що у вівторок, 11 лютого, Кабмін мав розглядати постанову від Міноборони про контракт із ЗСУ для молоді.

"Але ніяких подробиць немає. Тексту постанови я теж не бачив. Я вважаю, що ці контракти мають бути суто добровільні, не має бути мобілізації цих категорій молоді — 18–24 років", — наголосив Олексій Гончаренко.

Він переконаний, що та молодь, яка захоче — піде у військо, а яка ні — продовжить вчитися чи працювати.

Історія зі справедливістю: одним пільги, а іншим — нічого?

Колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак зазначив у розмові з Фокусом, що пообіцяти можна все, що завгодно. Він вважає, що якби від початку виконали те, що обіцяли українським військовим, то проблем з мобілізацією було б менше.

"Гроші обіцяють, але кидають, не виплачують, людина гине на фронті, а на паперах рахується десь у Львові. Тому їй нічого не передбачено, а її родичі бігають та вибивають ці гроші. Люди розуміють, що воно не потрібне, краще перечекати цей період часу", — сказав Ступак.

Він наголосив, що питання в тому, чи буде обіцянка виконана.

На запитання, чи справедливий контракт із ЗСУ для молоді з умовами служби тих, хто вже у війську, Ступак відповів, що для чинних військовослужбовців також плануються певні виплати, проте він не знає деталей.

Також експерт вважає, що може бути образа у певних військових, проте з іншого боку, буде велике розуміння, що потрібно залучати людей, і держава для цього створює подібні ініціативи.

Крім цього, Іван Ступак переконаний, що після року служби контракт із ЗСУ для молоді буде автоматично продовжений.

Що бійці ЗСУ думають про нові пільги для молодих контрактників?

Український військовослужбовець Данило Яковлев розповів Фокусу, що контракт із ЗСУ для молоді є незрозумілим для нього, оскільки це виглядає "максимально несправедливо". Так один 24-річний чоловік підпише контракт та отримає "значущі" пільги, тоді як уже 25-річний піде в армію та нічого подібного не матиме. Крім цього, є багато українців, які добровільно підписували контракт з армією у 19–20 років, які також нічого не отримують, хоч і давно перебувають у війську, зазначив він.

"Питання суто справедливості для тих людей, які вже проходять службу. Тому що це буде виглядати максимально популістично і некрасиво щодо них", — переконаний військовий.

Він наголосив, що питання не лише в грошах, адже держава може запропонувати чинним військовим багато преференцій чи соцпакетів, де не потрібно багато грошей, але для людей вони є значущими.

"Нам треба повністю переробити систему пільг. Ти можеш отримати клаптик землі по закону, встати в чергу на отримання квартири тощо. Це ж смішно, всі розуміють і знають, що квартири дають тільки особливим, земля закінчилася ще у 2015 році. Талони для УБДшників не діють", — зазначив Яковлев.

На його думку, потрібно створити загальну систему пільг та заохочень для кожного. Наприклад, якщо особа підписує контракт добровільно — отримує пільги, а якщо людині з 18 до 25 років, — то в неї повинні бути додаткові переваги.

Данило Яковлев вважає, що нині державі потрібно думати не про тих, хто може прийти до війська, а про тих, хто вже в армії.

"Ми хочемо нових людей в армію затягнути, але не хочемо зберегти тих, які вже давно в армії. Це максимально неправильно і некрасиво. Або дайте можливість звільнитися — один мобілізований, один демобілізований. Тоді буде хоч якась справедливість. А так виходить, що одним багато, а іншим нічого", — підсумував боєць.

Командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов зазначив, що молодь швидко навчається, піддається дисципліні та знаходить мотивацію там, де бачить результат побратимів.

"На фоні створення нового проєкту "Лінія дронів", СБС та багато нових БУБпАК по бригадах, стає зрозуміло що потрібні молоді кадри… "Мільйон за контракт" (якщо він буде) оголошено не просто так, він спрямований саме для набору людей у вищезгадані підрозділи, адже зрозуміло, що 99% цієї молоді захоче служити в більш безпечних місцях", — сказав Станіслав Бунятов.

Він підтримує контракт із ЗСУ для молоді, боєць сподівається, що ця ініціатива дасть свій результат. Своєю чергою лейтенанту ЗСУ з позивним "Алекс" наразі складно оцінити потенційну ефективність чи доцільність контракту для 18–24-річних.

"Я та мої однолітки підписували контракт, коли давали за це 25–30к грн, хтось взагалі єб*шиться з часів АТО і не отримав нічого за підписаний перший контракт. Суть в тому, що тоді не гроші були основною мотивацією для того, щоб йти у військо", — написав офіцер.

За його словами, як бонус виплати за контракт із ЗСУ для молоді зайвими не будуть. Проте він вважає, що насамперед для людей потрібно створити "максимально сприятливі умови для служби, давати "зелене світло" і максимально сприяти розвитку топових підрозділів, робити таких підрозділів більше".

"Люди не йдуть не того, що мало платять, а тому, що хр*нові стереотипи й наративи в них про армію, а при таких умовах ніякі гроші не заманять, треба мислити й діяти глобально", — підсумував лейтенант.

Нагадаємо, 11 лютого у Bloomberg повідомили, що українському уряду доведеться розвʼязати проблему нестачі людей у війську та знизити призовний вік задля підтримки Заходу. У ЗМІ вважають, що президенту США Трампу сподобається швидка перемога в Україні за аналогією припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

У січні Фокус писав про контракт із ЗСУ для молоді, який передбачатиме добровільний призов до війська. Так "чесний контракт" містить фінансові стимули, заходи щодо забезпечення діалогу між військовим та командиром тощо.