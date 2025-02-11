Призов до ЗСУ з 18 років: від Зеленського вимагають показати прихильність Заходу, — ЗМІ

Влада України повинна показати, що гідна підтримки Заходу. Доведеться зробити непопулярний крок — знизити призовний вік для набору в армію, пишуть автори Bloomberg.

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Якщо уряд президента Володимира Зеленського хоче показати, що він заслуговує на підтримку Заходу, доведеться розв'язати проблему нестачі людей в армії та знизити призовний вік, ідеться в редакційній статті агентства Bloomberg.

Українська влада дедалі реалістичніше оцінює перспективи повернення окупованих Росією територій, але для продовження опору доведеться "зробити внесок у майбутнє", вказують автори.

Боротьба з корупцією в Україні — не менш важлива частина угоди. Проблеми прозорості та управління продовжують підривати підтримку серед союзників.

Кремль навряд чи піде на серйозні переговори, поки витрати війни не переважать витрати миру. Напевно буде потрібен більший економічний і військовий тиск Заходу з більш надійною і довгостроковою підтримкою України, пише агентство.

Отримання дозволу НАТО на те, щоб ППО Польщі збивала російські ракети над Україною показало б відданість союзників. Українським силам, як і раніше, потрібно більше зброї і менше обмежень на її використання.

На думку аналітиків, президенту США Дональду Трампу сподобається швидка перемога в Україні за аналогією припинення вогню між Ізраїлем і терористами ХАМАС. Однак слабка угода дасть змогу російському лідеру Володимиру Путіну відновити війну в майбутньому, розколоти Захід і змінити геополітичний баланс.

Нагадаємо, в Україні розробили річні контракти із ЗСУ для молоді віком від 18 до 24 років. Молодих людей приваблюють безоплатним вступом до ВНЗ без іспитів, спецумови іпотеки та виплати до 1 млн гривень.

Фокус раніше писав про зміну правил бронювання від мобілізації в Україні з 1 березня. Чиста середня зарплата на підприємстві у співробітника повинна бути мінімум 20 тисяч гривень.