Призыв в ВСУ с 18 лет: от Зеленского требуют показать приверженность Западу, – СМИ

Власти Украины должны показать, что достойны поддержки Запада. Придется сделать непопулярный шаг — снизить призывной возраст для набора в армию, пишут авторы Bloomberg.

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Если правительство президента Владимира Зеленского хочет показать, что оно заслуживает поддержку Запада, придется решить проблему нехватки людей в армии и снизить призывной возраст, сказано в редакционной статье агентства Bloomberg.

Украинские власти все более реалистично оценивают перспективы возврата оккупированных Россией территорий, но для продолжения сопротивления придется "внести вклад в будущее", указывают авторы.

Борьба с коррупцией в Украине — не менее важная часть сделки. Проблемы прозрачности и управления продолжают подрывать поддержку среди союзников.

Кремль вряд ли пойдет на серьезные переговоры, пока издержки войны не перевесят издержки мира. Наверняка потребуется большее экономическое и военное давление Запада с более надежной и долгосрочной поддержкой Украины, пишет агентство.

Получение разрешения НАТО на то, чтобы ПВО Польши сбивала российские ракеты над Украиной показало бы преданность союзников. Украинским силам по-прежнему нужно больше оружия и меньше ограничений на его использование.

По мнению аналитиков, президенту США Дональду Трампу понравится быстрая победа на Украине по аналогии прекращения огня между Израилем и террористами ХАМАС. Однако слабая сделка позволит российскому лидеру Владимиру Путина возобновить войну в будущем, расколоть Запад и изменить геополитический баланс.

Напомним, в Украине разработали годовые контракты с ВСУ для молодежи возрастом от 18 до 24 лет. Молодых людей привлекают бесплатным поступлением в ВУЗы без экзаменов, спецусловия ипотеки и выплаты до 1 млн гривен.

Фокус ранее писал об изменении правил бронирования от мобилизации в Украине с 1 марта. Чистая средняя зарплата на предприятии у сотрудника должна быть минимум 20 тысяч гривен.