"Це не мобілізація": в Україні готують спецконтракти з ЗСУ для 18-24 річних, — Зеленський

Контракт буде підписуватись терміном на один рік, а також передбачатиме "дуже високе грошове забезпечення" та пільги.

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В Україні опрацьовують варіант підписання контрактів зі ЗСУ для молодих людей віком від 18 до 24 років. Про це в інтерв'ю Reuters заявив президент України Володимир Зеленський.

"Бойові бригади, досвідчені, разом з Міністерством оборони… відпрацьовують варіант контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися, це не мобілізація", — сказав Зеленський.

Він пояснив, що такий спеціальний контракт передбачатиме багато пільг для того, хто його підпише. Крім того, в умовах контракту буде передбачено дуже високе грошове забезпечення.

Президент України також підкреслив, що строки підписання контракту становитимуть один рік.

"Деталі будуть оприлюднені найближчим часом, найближчими днями", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме рідкоземельні метали та інші корисні копалини в обмін на допомогу США, а запропонує взаємовигідне партнерство.

Фокус також писав про те, що МОЗ надало роз'яснення, як відбуватиметься "розбронювання" медичних працівників.