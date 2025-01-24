"Чесний контракт": Україна реформує процес мобілізації, щоб залучити 18-25 річних до ЗСУ, — ЗМІ

Реформа системи набору в армію дозволить залучити молодих солдатів і збільшити чисельність особового складу. Для цього передбачені відповідні фінансові стимули та гарантії.

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Україна перебуває на завершальній стадії розробки реформи призову до армії, яка спрямована на те, щоб залучити 18-25-річних чоловіків до лав ЗСУ. Про це пише Associated Press.

Заступник начальника канцелярії президента полковник Павло Паліса повідомив журналістам, що Україна вивчає нові варіанти призову, оскільки наявна система призову, успадкована від радянських часів, заважає прогресу.

Однією з ініціатив є план, який Паліса назвав "чесним контрактом". За його словами, цей план містить у собі:

фінансові стимули,

чіткі гарантії навчання,

заходи щодо забезпечення діалогу між солдатами та їхніми командирами.

План спрямований на залучення здебільшого 18-25-річних, які наразі звільнені від мобілізації, а також на українців, які мають право на відстрочку або були звільнені після ухвалення закону про мобілізацію.

За словами Паліси, ця робота перебуває на завершальній стадії і може допомогти відреагувати на заклики адміністрацій Байдена і Трампа про те, що Україна могла б збільшити чисельність своєї армії, знизивши призовний вік.

"На даний момент я вважаю, що нам потрібно почати відкритий діалог із суспільством. Тому що захист держави — це не тільки обов'язок Збройних сил. Це обов'язок кожного громадянина України, і це його обов'язок", — сказав Паліса.

Він підкреслив, що Україна має "величезний" мобілізаційний ресурс, тому наразі вивчається питання, чому мобілізаційні заходи не увінчалися успіхом.

"Насправді у нас є величезний мобілізаційний ресурс. На мою думку, на даний момент він перевищує те, що нам потрібно для вирішення певних завдань на фронті. Механізм, який ми маємо нині, не дозволяє нам бути настільки ефективними, наскільки ми могли б бути", — наголосив Паліса.

Журналісти також зазначили, що попри те, що Україна ухвалила закон про мобілізацію минулої весни та знизила призовний вік з 27 до 25 років, ці заходи не мали належного впливу на поповнення лав і заповнення втрат на полі бою у війні з Росією.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ і політолог Кирило Сазонов розповів про тих, кого мобілізували ТЦК.

Фокус також писав про те, що Кабмін змінив правила ведення військового обліку та оформлення відстрочки.