"Відразу йдуть на шпиталь": військовий розповів про тих, кого мобілізували ТЦК

За словами Кирила Сазонова, більше за людей зараз на фронті потрібна техніка та зброя, тому мобілізація 18-25 річних наразі не розглядається.

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Тих, кого проти власного бажання мобілізували територіальні центри комплектування і соціальної підтримки здебільшого одразу йдуть у шпиталь. Про це "24 каналу" розповів військовослужбовець ЗСУ і політолог Кирило Сазонов.

"Людей не вистачає, особливо молодих, які гарно впораються з дронами. Особливо молодих, а не тих, кого ТЦК присилає. Таке, що люди приходять і відразу йдуть на шпиталь. Я не розумію, для чого їх присилають. Просто одягнути у форму, щоб через пів року списалися", — сказав Сазонов.

Він пояснив, що люди потрібні, але ще більше потрібна — техніка та зброя.

"Тому зараз призов 18-25 річних не розглядається. Тільки контракт, тільки за власним бажанням", — підкреслив Сазонов.

За його словами, просто набирати людей для кількості можна, але це позбавлено будь-якого сенсу.

"Адже насправді потрібні арта, ракети, міни для мінометів, кулемети, техніка, літаки, дрони, оператори дронів", — наголосив Сазонов.

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