Разумков заявив, що 18-річних студентів мобілізуватимуть після БЗВП: чи можливо це (відео)

Дмитро Разумков стверджує, що відрахованих студентів зможуть призивати на службу після проходження базового військового вишколу на першому курсі. Керівник ЦПД Андрій Коваленко спростовує цю інформацію.

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В Україні після внесення змін до закону "Про військовий облік та військову службу" запроваджується обов'язкова базова загальна військова підготовка у вищих навчальних закладах. Студентів, які пройшли БЗВП на першому курсі та були після цього відраховані, зможуть мобілізувати з 18-19 років, заявив народний депутат України Дмитро Разумков.

З нового навчального року першокурсники українських вишів проходитимуть базовий військовий вишкіл. Якщо потім студента буде відраховано, його можуть мобілізувати з 19 або й 18,5 років, стверджує парламентар.

Також він згадав слова нардепа Федіра Веніславського про те, що 17-річним українцям загрожуватимуть штрафи за порушення правил обліку.

"По-перше, я не зовсім розумію, як дитина буде платити до 18 років, але мова не про це. Будь-яка нормальна людина, яка сьогодні це послухає, поставить собі питання, де знаходяться діти усіх наших колег по парламенту і не тільки парламенту, візьме свою дитину і скаже: "Дякую, я її в 16 років відправлю до Польщі", — сказав Разумков.

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко спростовує слова Дмитра Разумкова

"Мобілізація в нас з 25 років. Тому мобілізація 18-річних студентів після БЗВП неможлива в принципі", — сказав він.

За його словами, до досягнення 25-річного віку вступити до лав Сил оборони України можна лише добровільно за контрактом.

Керівник ЦПД спростовує заяви Розумкова про мобілізацію з 18 років Фото: Скриншот

Нагадаємо, 18 січня заступник міністра оборони Сергій Мельник заявив, що без проходження БЗВП у вищому навчальному закладі не можна буде здобути вищу освіту та влаштуватись на роботу на державну службу, до органів місцевого самоврядування чи прокуратури.

17 січня в ефірі телемарафону Сергій Мельник розповів, хто обов'язково має пройти базовий військовий вишкіл і чому навчатимуть студентів.