На облік у 17, на службу у 18: всі зміни нового закону про військовий облік та медогляд призовників

Вступив в силу закон, який змінює правила взяття громадян на військовий облік та порядок їх медичного огляду. Фокус з'ясував, як ці зміни вплинуть на процедуру обліку, кого стосуватимуться нові правила і що це означає для українців.

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Президент Володимир Зеленський, 15 січня підписав закон від 09.01.2025 №4197-IХ "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки". Адже нові норми вже вступили в силу. Як тепер буде виглядати процедура взяття громадян на військовий облік та інші зміни передбачені законом, пояснює Фокусу експертка ГО "Юридична сотня" Юлія Засоба.

Зміни у сфері військового обліку: в ТЦК з 17 років

Відтепер, щороку з 1 січня до 31 липня чоловіки, яким у цей рік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників з внесенням відповідних відомостей до реєстру "Оберіг" шляхом:

ідентифікації та уточнення даних через електронний кабінет;

подання документів, перелік яких установлює Міноборони, до ТЦК та СП особисто.

Поважними причинами не уточнення своїх даних через електронний кабінет та/або неприбуття до ТЦК та СП вчасно визнаються:

хвороба;

перешкода стихійного характеру;

проживання (перебування) на тимчасово окупованій або території бойових дій;

інші обставини, які позбавили можливості пройти електронну ідентифікацію чи з’явитися до ТЦК та СП.

Громадяни, які вчасно не стали на облік призовників, беруться на облік тільки після особистого прибуття до ТЦК та СП.

Важливою зміною є скасування комісії з питань взяття на військовий облік призовників та початкового медичного огляду. Натомість медогляд стане обов'язковим безпосередньо перед направленням на базову військову службу та перед початком практичних занять з базової загальновійськової підготовки, яка впроваджується у закладах вищої освіти з 2025 року.

Відтепер комісії з питань направлення для проходження військової служби будуть складатися з:

представника структурного підрозділу освіти райадміністрації (замість заступника керівника);

представника Нацполіції (замість заступника керівника з роботи з неповнолітніми).

Також відтепер районні (міські) комісії з питань направлення для проходження військової служби будуть вносити на розгляд комісій вищого рівня клопотання щодо надання відстрочок від направлення для проходження базової військової служби у випадках, не передбачених цим законом.

Це означає, що такі районні (міські) комісії матимуть право самостійно визначати підстави, які можуть вважатися відстрочкою, а комісії вищого рівня – розглядати такі підстави та надавати за ними відстрочки. Головне юридичне управління Верховної Ради України зазначило, що таким чином виникає ризик того, що вказані комісії будуть застосовувати неоднаковий підхід до розгляду цих питань для різних категорій громадян, а, відтак, такий механізм надання відстрочок з підстав, не передбачених цим законом, не забезпечуватиме захисту особи у випадку свавільного втручання органів державної влади у її права і свободи та рівності перед законом.

Зі свого боку, Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики назвав корупціогенним фактором те, що районним (міським) комісіям надано право самостійно вирішувати, кому надавати відстрочку від направлення на базову військову службу, і визначати підстави для таких відстрочок, навіть якщо вони не передбачені законом.

Крім того, зміни стосуються військового обліку. Тепер на облік призовників будуть брати чоловіків до 25 років, які відповідно до ст. 14 взяті на військовий облік, а також жінок, які виявили бажання проходити базову військову службу.

На облік військовозобов’язаних братимуть:

призовників, які отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського складу;

жінок з дотриманням умов, передбачених ч. 11 ст. 1;

після проходження військової підготовки офіцерів запасу.

Останні будуть підлягати зняттю з військового обліку призовників.

Зміни у сфері військової служби: молоді рекрути

Відтепер, військове звання рекрут матимуть, зокрема, особи, які проходять базову військову службу, до закінчення базової загальновійськової підготовки. Крім цього, правило про додавання до військових звань офіцерського складу юридичної, медичної та капеланської служб слів "юстиції", "медичної служби", "капеланської служби" буде поширюватися також на підрозділи адміністративно-юрисдикційної діяльності органів ДПСУ.

Також тепер на службу за контрактом можуть прийматися військовослужбовці базової військової служби, які пройшли базову загальновійськову підготовку, а також особи віком від 18 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку.

Пропонується вказати, що порядок проходження військової служби військовослужбовцями, які були визнані непридатними, визначається нормативно-правовими актами Міноборони України. А норми про затвердження переліку посад для таких осіб виключити.

Для громадян, які добровільно прибули до в/ч для проходження військової служби по мобілізації, встановлюється, що день зарахування до списків особового складу в/ч буде вважатися початком проходження служби.

"Перед направленням для проходження практичних занять базової загальновійськової підготовки громадяни України проходять обов’язковий медичний огляд (у порядку, визначеному ч. 13 ст. 2). Виняток – курсанти військових навчальних закладів/підрозділів, зокрема тих, що здійснюють підготовку поліцейських", — каже Фокусу Засоба.

У період дії воєнного стану за рішенням керівника вищого військового навчального закладу або керівника закладу вищої освіти, що мають військові навчальні підрозділи, строк проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу може бути скорочений наполовину.

"Крім цього, до 1 березня 2025 року продовжено можливість добровільного повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували до 21 листопада 2024 року", — нагадує експертка.

Нагадаємо, студенти вищих навчальних закладів можуть відмовитися від проходження практичної частини базової загальної військової підготовки. Наслідок такого рішення однозначний — обрану спеціальність вони не отримають і будуть відраховуватимуться.

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