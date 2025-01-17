На учет в 17, на службу в 18: все изменения нового закона о воинском учете и медосмотре призывников

Вступил в силу закон, который меняет правила постановки граждан на воинский учет и порядок их медицинского осмотра. Фокус выяснил, как эти изменения повлияют на процедуру учета, кого коснутся новые правила и что это значит для украинцев.

Related video

Президент Владимир Зеленский, 15 января подписал закон от 09.01.2025 №4197-IХ "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей взятия граждан Украины на воинский учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими базовой общевойсковой подготовки". Ведь новые нормы уже вступили в силу. Как теперь будет выглядеть процедура постановки граждан на воинский учет и другие изменения, предусмотренные законом, объясняет Фокусу эксперт ОО "Юридическая сотня" Юлия Засоба.

Изменения в сфере воинского учета: в ТЦК с 17 лет

Отныне, ежегодно с 1 января по 31 июля мужчины, которым в этот год исполняется 17 лет, берутся на воинский учет призывников с внесением соответствующих сведений в реестр "Оберіг" путем:

идентификации и уточнения данных через электронный кабинет;

представление документов, перечень которых устанавливает Минобороны, в ТЦК и СП лично.

Уважительными причинами неуточнения своих данных через электронный кабинет и/или неприбытия в ТЦК и СП вовремя признаются:

болезнь;

препятствие стихийного характера;

проживание (пребывание) на временно оккупированной или территории боевых действий;

другие обстоятельства, которые лишили возможности пройти электронную идентификацию или явиться в ТЦК и СП.

Граждане, которые вовремя не стали на учет призывников, берутся на учет только после личного прибытия в ТЦК и СП.

Важным изменением является отмена комиссии по вопросам постановки на воинский учет призывников и начального медицинского осмотра. Зато медосмотр станет обязательным непосредственно перед направлением на базовую военную службу и перед началом практических занятий по базовой общевойсковой подготовке, которая внедряется в учреждениях высшего образования с 2025 года.

Отныне комиссии по вопросам направления для прохождения военной службы будут состоять из:

представителя структурного подразделения образования райадминистрации (вместо заместителя руководителя);

представителя Нацполиции (вместо заместителя руководителя по работе с несовершеннолетними).

Также отныне районные (городские) комиссии по вопросам направления для прохождения военной службы будут вносить на рассмотрение комиссий высшего уровня ходатайство о предоставлении отсрочек от направления для прохождения базовой военной службы в случаях, не предусмотренных этим законом.

Это означает, что такие районные (городские) комиссии будут иметь право самостоятельно определять основания, которые могут считаться отсрочкой, а комиссии высшего уровня — рассматривать такие основания и предоставлять по ним отсрочки. Главное юридическое управление Верховной Рады Украины отметило, что таким образом возникает риск того, что указанные комиссии будут применять неодинаковый подход к рассмотрению этих вопросов для разных категорий граждан, а, следовательно, такой механизм предоставления отсрочек по основаниям, не предусмотренным этим законом, не будет обеспечивать защиту лица в случае произвольного вмешательства органов государственной власти в его права и свободы и равенства перед законом.

В свою очередь, Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики назвал коррупциогенным фактором то, что районным (городским) комиссиям предоставлено право самостоятельно решать, кому предоставлять отсрочку от направления на базовую военную службу, и определять основания для таких отсрочек, даже если они не предусмотрены законом.

Кроме того, изменения касаются воинского учета. Теперь на учет призывников будут брать мужчин до 25 лет, которые в соответствии со ст. 14 взяты на воинский учет, а также женщин, изъявивших желание проходить базовую военную службу.

На учет военнообязанных будут брать:

призывников, получивших специальные звания рядового, сержантского, офицерского состава;

женщин с соблюдением условий, предусмотренных ч. 11 ст. 1;

после прохождения военной подготовки офицеров запаса.

Последние будут подлежать снятию с воинского учета призывников.

Изменения в сфере военной службы: молодые рекруты

Отныне, воинское звание рекрут будут иметь, в частности, лица, которые проходят базовую военную службу, до окончания базовой общевойсковой подготовки. Кроме этого, правило о добавлении к воинским званиям офицерского состава юридической, медицинской и капелланской служб слов "юстиции", "медицинской службы", "капелланской службы" будет распространяться также на подразделения административно-юрисдикционной деятельности органов ГПСУ.

Также теперь на службу по контракту могут приниматься военнослужащие базовой военной службы, которые прошли базовую общевойсковую подготовку, а также лица в возрасте от 18 лет, которые прошли базовую общевойсковую подготовку.

Предлагается указать, что порядок прохождения военной службы военнослужащими, которые были признаны непригодными, определяется нормативно-правовыми актами Минобороны Украины. А нормы об утверждении перечня должностей для таких лиц исключить.

Для граждан, добровольно прибывших в в/ч для прохождения военной службы по мобилизации, устанавливается, что день зачисления в списки личного состава в/ч будет считаться началом прохождения службы.

"Перед направлением для прохождения практических занятий базовой общевойсковой подготовки граждане Украины проходят обязательный медицинский осмотр (в порядке, установленном ч. 13 ст. 2). Исключение — курсанты военных учебных заведений/подразделений, в том числе осуществляющих подготовку полицейских", — говорит Фокусу Засоба.

В период действия военного положения по решению руководителя высшего военного учебного заведения или руководителя учреждения высшего образования, имеющих военные учебные подразделения, срок проведения военной подготовки граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса может быть сокращен наполовину.

"Кроме этого, до 1 марта 2025 года продлена возможность добровольного возвращения военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места прохождения службы или дезертировали до 21 ноября 2024 года", — напоминает эксперт.

Напомним, студенты высших учебных заведений могут отказаться от прохождения практической части базовой общей военной подготовки. Следствие такого решения однозначно — выбранную специальность они не получат и будут отчисляться.

Также Фокус рассказывал, кому надо обязательно явиться на ВВК в ближайшее время, чтобы не получить штраф в 25,5 тысяч гривен.