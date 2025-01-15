Военный учет 17-летних: Зеленский подписал закон относительно призывников

Юношей обязали самостоятельно становиться на воинский учет в ТЦК по достижении 17 лет. Соответствующий закон подписал глава государства.

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В среду, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4197-ІХ "О внесении изменений в Закон "О воинской обязанности и военной службе", который был принят Верховной Радой 9 января. Об этом стало известно из-за изменения статуса документа на сайте парламента.

Согласно закону об особенностях взятия граждан Украины на воинский учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими базовой общевойсковой подготовки, ежегодно в срок с 1 января по 31 июля юноши, которым исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Юноши становятся на учет с помощью электронного кабинета и личного прибытия в территориальный центр комплектации и соцподдержки по месту регистрации.

Перед прохождением практических занятий базовой общевойсковой подготовки граждане проходят медицинский осмотр.

Женщины, изъявившие желание проходить базовую военную службу, берутся на воинский учет призывников добровольно.

Также этот закон продлевает до 1 марта возможность постановки на учет военнослужащих, совершивших СЗЧ, и которые добровольно прибыли в воинские части. Таким лицам не позднее 72 часов командир продлевает действие контракта и возобновляет выплату денежного, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения.

Напомним, Верховная Рада уже в 14-й раз продлила военное положение и всеобщую мобилизацию украинцев еще на 90 дней, до 9 мая 2025 года.

Ранее в ВРУ говорили о невозможности отмены военного положения в Украине сразу после завершения боевых действий. Этот процесс должен сопровождаться гарантиями безопасности.