Військовий облік 17-річних: Зеленський підписав закон щодо призовників

Юнаків зобов'язали самостійно ставати на військовий облік у ТЦК після досягнення 17 років. Відповідний закон підписав глава держави.

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У середу, 15 січня, президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4197-ІХ "Про внесення змін до Закону "Про військовий обов’язок і військову службу", який було прийнято Верховною Радою 9 січня. Про це стало відомо через зміну статусу документа на сайті парламенту.

Відповідно до закону щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки, кожного року у термін з 1 січня до 31 липня юнаки, яким виповнюється 17 років, беруться на облік призовників із внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Юнаки стають на облік за допомогою електронного кабінету та особистого прибуття до територіального центру комплектації та соцпідтримки за місцем реєстрації.

Перед проходження практичних занять базової загальновійськової підготовки громадяни проходять медичний огляд.

Жінки, які виявили бажання проходити базову військову службу, беруться на військовий облік призовників добровільно.

Також цей закон продовжує до 1 березня можливість поставлення на облік військовослужбовців, які вчинили СЗЧ, та які добровільно прибули до військових частин. Таким особам не пізніше 72 годин командир продовжує дію контракту та поновлює виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення.

Нагадаємо, Верховна Рада уже в 14-й раз продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію українців ще на 90 днів, до 9 травня 2025 року.

Раніше у ВРУ говорили про неможливість скасування воєнного стану в Україні одразу після завершення бойових дій. Цей процес має супроводжуватися гарантіями безпеки.