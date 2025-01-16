Базовая военная подготовка для студентов: кого будут отчислять из ВУЗов (видео)

Студенты высших учебных могут отказаться от прохождения практической части базовой общей военной подготовки. Последствие такого решения однозначно — выбранную специальность они не получат, сказал заместитель главы Ровенской ОВА Сергей Подолин.

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Студентов высших учебных заведений в Ровно будут отчислять за отказ от прохождения базовой общей военной подготовки (БОВП). Об этом сказал заместитель главы Ровенской областной военной администрации (ОВА) Сергей Подолин.

В школах для учеников 10-11 классов ввели новый предмет "Защита Украины"

Базовая военная подготовка в ВУЗах Украины по новому закону вводится с 1 сентября 2025 года. Все студенты мужского пола обязаны ее проходить согласно закону №10449 об усилении мобилизации.

"Этот предмет станет таким, как и остальные предметы. Отказ студентов мужчин от прохождения практической части, если есть такие студенты и они пригодны к военной службе, является основанием для их отчисления из высших учебных заведений", — подчеркнул замглавы ОВА.

Подолин добавил, что для студентов женского пола это направление будет добровольным. По результатам дисциплины студенты получат военно-учетную специальность и необходимые навыки и умения при реагировании на чрезвычайные ситуации. Призывать в ряды ВСУ их не будут до 25 лет, за исключением их добровольного согласия.

Кроме этого, в школах для учеников 10-11 классов введен предмет "Защита Украины", который охватывает знания по тактической медицине, изучение военных технологий и средств связи, топография и работа с дронами.

Для организации военного обучения в области определили 44 объекта, уже 27 000 учеников там осваивают данные навыки.

Напомним, украинские нардепы пока не готовили законопроектов по снижению мобилизационного возраста и возможности призывать в армию с 18 лет. Cначала Западу нужно дать все обещанное оружие, считает член комитета Рады по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января подписал закон, обязывающий становиться на воинский учет 17-летних юношей. Перед практическими занятиями БОВП они пройдут медосмотр.