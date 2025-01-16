Базова військова підготовка для студентів: кого відраховуватимуть із ВНЗ (відео)

Студенти вищих навчальних закладів можуть відмовитися від проходження практичної частини базової загальної військової підготовки. Наслідок такого рішення однозначний — обрану спеціальність вони не отримають, сказав заступник голови Рівненської ОВА Сергій Подолін.

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Студентів вищих навчальних закладів у Рівному відраховуватимуть за відмову від проходження базової загальної військової підготовки (БЗВП). Про це сказав заступник голови Рівненської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Подолін.

У школах для учнів 10-11 класів ввели новий предмет "Захист України"

Базова військова підготовка у вишах України за новим законом вводиться з 1 вересня 2025 року. Усі студенти чоловічої статі зобов'язані її проходити згідно із законом №10449 про посилення мобілізації.

"Цей предмет стане таким, як і інші предмети. Відмова студентів чоловіків від проходження практичної частини, якщо є такі студенти й вони придатні до військової служби, є підставою для їхнього відрахування з вищих навчальних закладів", — наголосив заступник голови ОВА.

Подолін додав, що для студентів жіночої статі цей напрям буде добровільним. За результатами дисципліни студенти отримають військово-облікову спеціальність і необхідні навички та вміння при реагуванні на надзвичайні ситуації. Призивати до лав ЗСУ їх не будуть до 25 років, за винятком їхньої добровільної згоди.

Окрім цього, у школах для учнів 10-11 класів запроваджено предмет "Захист України", що охоплює знання з тактичної медицини, вивчення військових технологій і засобів зв'язку, топографію та роботу з дронами.

Для організації військового навчання в області визначили 44 об'єкти, вже 27 000 учнів там освоюють ці навички.

Нагадаємо, українські нардепи поки що не готували законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку та можливості призивати в армію з 18 років. Спочатку Заходу потрібно дати всю обіцяну зброю, вважає член комітету Ради з питань нацбезпеки Олександр Федієнко.

Президент України Володимир Зеленський 15 січня підписав закон, який зобов'язує ставати на військовий облік 17-річних юнаків. Перед практичними заняттями БЗВП вони пройдуть медогляд.