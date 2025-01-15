Мобилизация с 18 или 20 лет: Федиенко об условиях уменьшения возраста призыва (видео)

Партнеры должны сначала вооружить новосозданные резервные бригады ВСУ, а потом говорить о 18-летних украинцах, заявил нардеп Александр Федиенко. Политик назвал требования, которые должны выполнить на Западе.

Related video

Народные депутаты не подготовили законопроектов, которые бы снижали возраст мобилизации и делали возможным призыв с 18 лет. Перед тем, как начать думать в этом направлении, они ожидают действий западных партнеров. Имеется в виду, сначала Запад должен предоставить все обещанное оружие, например, такое, которое даст возможность сбивать самолеты ВС РФ. О ситуации по мобилизации с 18 лет нардеп "Слуга народа" и член комитета ВР по нацбезопасности Александр Федиенко рассказал на эфире телемарафона.

Федиенко заверил, что в парламенте нет законопроектов, которые бы снижали возраст мобилизации до 18, 19 или 20 лет. Также он отметил, что на эту тему не было даже инициатив. Ко всему, нардепы "в целом не готовы за это голосовать".

После этого парламентарий озвучил требования к партнерам: они должны их выполнить перед тем, как речь пойдет о снижении призывного возраста. Первое требование — предоставить оружие для резервных бригад, которые созданы, но не могут идти в бой из-за того, что партнеры не выполнили обязательства. Второе — разрешить сбивать самолеты ВС РФ на российской территории с применением западных дальнобойных ракет.

"Первая проблема — это все же у нас есть соответствующие резервные бригады, которые готовы выйти на линию боевого соприкосновения. Их нужно, конечно, дооснастить, добавить дополнительное оружие. А с другой стороны, это все же разрешение от партнеров применять соответствующее оружие дальнего поражения для того, чтобы взять и доминировать в воздухе", — заявил Федиенко.

Мобилизация с 18 лет — детали

Отметим, в 2024-25 гг. о мобилизации с 18 лет говорили в США и чиновники администрации пока еще действующего президента Джо Байдена, и представители новоизбранного главы государства Дональда Трампа. В частности, об этом упоминал будущий советник Трампа по нацбезопасности Майкл Волц. В комментарии медиа он объяснил, зачем нужен призыв молодых украинцев. По мнению американского истеблишмента, молодежь поможет стабилизировать ситуацию на линии фронта, и тогда Украина будет иметь лучшие позиции для завершения войны.

После предложений партнеров о снижении возраста призыва появился ответ президента Украины Владимира Зеленского. Политик заявил, что не планирует мобилизовать 18-летних. При этом он подчеркнул, что Запад должен сначала вооружить имеющиеся резервные бригады и только потом что-то требовать.

Напоминаем, издание Forbes проанализировало проблематичный опыт создания новых бригад на примере истории со 155 ОМБр ВСУ. Тем временем 14 января вспыхнул скандал в Воздушных силах: оттуда начали забирать авиаинженеров, чтобы усилить боевые подразделения на линии фронта.