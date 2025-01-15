Воздушные силы в пехоту: нардеп рассказал, где военных в три раза больше, чем на фронте (видео)

В некоторых боевых бригадах из-за нехватки бойцов на штурм начали отправлять даже поваров, заявил нардеп Сергей Евтушко. Политик объяснил, где Генштаб может отыскать резервы для мобилизации.

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Украинское командование должно обратить внимание на дополнительные источники пополнения боевых бригад, а не отправлять в пехоту военных из Воздушных сил. Одним из таких источников являются штабы, где, вероятно, находится достаточно много кандидатов на отправку на фронт. О ситуации с переводом в пехоту дефицитных военных специалистов народный депутат "Батькивщины" Сергей Евтушок высказался в эфире канала "Новости. Live".

Воздушные силы переводят в пехоту — комментарий Евтушко см. с 50:35

Евтушко прокомментировал информацию о переводе военнослужащих из Воздушных сил в пехотные подразделения ВСУ. По мнению нардепа, в украинской армии есть место, где военных больше, чем на фронте. По его словам — это штабы: людей, которые там работают, стоит проанализировать.

"Мне кажется, что в ВСУ уже в два, в три раза больше в штабах работает, чем в зоне боевых действий. Якобы в ВСУ, но по факту где-то там на округах, или на западных рубежах", — заявил Евтушко.

Кроме того, политик предложил обратить внимание на военных в резерве, которые ушли на пенсию в 35-40 лет. Парламентарий пояснил, что следовало бы мобилизовать резервистов после соответствующей проверки. По его словам, еще один возможный источник пополнения боевых бригад — это "представители силовых структур".

"Многие из них воюют, я знаю, мобилизованы и служат, но многие из них без проблем находятся на пенсии. Они могли бы заменить", — сказал политик.

Кроме того, Евтушко отреагировал на решение командования создавать новые бригады, а не доукомплектовывать существующие. После такого решения "в тех бригадах начали уже и поваров, и любого другого отправлять на штурмы, на ноль", сказал он. Кроме того, нардепу интересно было бы узнать, кто отвечает за приказ в Воздушных силах, после которого на фронт начали забирать технических специалистов.

"Кто давал такую команду из Воздушных сил забрать всех специалистов, техников. Нужна фамилия конкретная, чтобы общество знало", — слышно на видео.

Воздушные силы переводят в пехоту — детали

Отметим, 14 января в сети появилось обращение авиамехаников Воздушных сил, которые жаловались на то, что их забирают из тыла и отправляют на фронт. При этом граждане говорили, что таким образом армия может потерять специалистов, которые обеспечивают работу самолетов и средств противовоздушной обороны. На обращение отреагировала нардеп Марьяна Безуглая, которая раскритиковала такое решение командования.

После этого командование ВСУ и Воздушными силами опубликовали ответ на жалобы военных. Генштаб сначала сообщил, что не будут отправлять в боевые бригады специалистов дефицитных специальностей. Кроме того, отмечалось, что тех, кого все же будут отправлять, сначала будут тренировать в учебных центрах. Между тем Воздушное командование заявило несколько иное: поздно вечером 16 января объявили, что вообще никого не будут отправлять на фронт.

Напоминаем, нардеп Алексей Гончаренко сообщил о том, что, согласно его данным, в пехоту отправляют представителей и других военных специальностей, а не только авиаторов.