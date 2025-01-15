Повітряні сили в піхоту: нардеп розповів, де військових у тричі більше, ніж на фронті (відео)

У деяких бойових бригадах через нестачу бійців на штурм почали відправляти навіть кухарів, заявив нардеп Сергій Євтушко. Політик пояснив, де Генштаб може відшукати резерви для мобілізації.

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Українське командування має звернути увагу на додаткові джерела поповнення бойових бригад, а не відправляти в піхоту військових з Повітряних сил. Одним з таких джерел є штаби, де, ймовірно, перебуває досить багато кандидатів на відправку на фронт. Про ситуацію з переведенням в піхоту дефіцитних військових фахівців народний депутат "Батьківщини" Сергій Євтушок висловився в ефірі каналу "Новини. Live".

Повітряні сили переводять в піхоту - коментар Євтушка див. з 50:35

Євтушко прокоментував інформацію про переведення військовослужбовців з Повітряних сил у піхотні підрозділи ЗСУ. На думку нардепа, в українській армії є місце, де військових більше, ніж на фронті. З його слів — це штаби: людей, які там працюють, варто проаналізувати.

"Мені здається, що в ЗСУ вже в два, в три рази більше в штабах працює, ніж в зоні бойових дій. Нібито в ЗСУ, але по факту десь там на округах, чи на західних рубежах", — заявив Євтушко.

Крім того, політик запропонував звернути увагу на військових у резерві, які пішли на пенсію у 35-40 років. Парламентар пояснив, що варто було б мобілізувати резервістів після відповідної перевірки. З його слів, ще одне можливе джерело поповнення бойових бригад — це "представники силових структур".

"Багато з них воюють, я знаю, мобілізовані і служать, але багато з них без проблем перебувають на пенсії. Вони могли б замінити", — сказав політик.

Крім того, Євтушко відреагував на рішення командування створювати нові бригади, а не доукомплектовувати існуючі. Після такого рішення "в тих бригадах почали вже і кухарів, і будь-кого іншого відправляти на штурми, на нуль", сказав він. Крім того, нардепу цікаво було б дізнатись, хто відповідає за наказ в Повітряних силах, після якого на фронт почали забирати технічних спеціалістів.

"Хто давав таку команду з Повітряних сил забрати всіх спеціалістів, техніків. Потрібне прізвище конкретне, щоб суспільство знало", — чути на відео.

Повітряні сили переводять в піхоту — деталі

Зазначимо, 14 січня у мережі з'явилось звернення авіамеханіків Повітряних сил, які скаржились на те, що їх забирають з тилу та відправляють на фронт. При цьому громадяни говорили, що таким чином армія може втратити спеціалістів, які забезпечують роботу літаків та засобів протиповітряної оборони. На звернення відреагувала нардепка Мар'яна Безугла, яка розкритикувала таке рішення командування.

Після цього командування ЗСУ та Повітряними силами опублікували відповідь на скарги військових. Генштаб спершу повідомив, що не будуть відправляти в бойові бригади фахівців дефіцитних спеціальностей. Крім того, наголошувалось, що тих, кого все ж відправлятимуть, спершу тренуватимуть у навчальних центрах. Тим часом Повітряне командування заявило дещо інше: пізно увечері 16 січня оголосили, що взагалі нікого не відправлятимуть на фронт.

Нагадуємо, нардеп Олексій Гончаренко повідомив про те, що, згідно з його даними, в піхоту відправляють представників й інших військових спеціальностей, а не лише авіаторів.