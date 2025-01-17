Базова військова підготовка: хто обов'язково має пройти та чому навчатимуть (відео)

Військова підготовка для молоді до 25 років проводитиметься частково в університетах, частково — у військових частинах та в Центрах спротиву. Якщо студент отримає двійку за цим предметом, то його повинні відрахувати.

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Після внесення змін у закон "Про військовий обов'язок та військову службу" українська молодь, яка навчається в закладах вищої освіти, повинна пройти військову підготовку (тобто базову загальновійськову підготовку, БЗВП). Інша ситуація для військовозобов'язаних, яким ще немає 25 років і які не є студентами. У такому випадку їм потрібно добровільно пройти базові військову службу, яку організовують місцеві органи влади. Про деталі нових обов'язків, які наклали на громадян під час війни, заступник міністра оборони, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник з позивним "Марсель" розповів в ефірі телемарафону.

Базова військова підготовка - деталі від Сергія Мельника з Міноборони

Базова військова підготовка — для кого обов'язкова

Мельник перелічив категорії громадян, для яких обов'язкова базова військова підготовка або базова військова служба:

для військовозобов'язаних віком від 18 до 25 років. Серед інших, ідеться про студентів, які навчаються на бакалавраті. Для придатних чоловіків це обов'язково, для жінок — за бажанням. Теоретичну частину, якщо військова підготовка відбувається в університеті, проходять обидві статі. Практичну — чоловіки, тоді як для жінок це добровільно та супроводжується встановленням на військовий облік;

для людей, які "першочергово будуть прийматися на роботу";

для державних службовців;

для працівників органів місцевого самоврядування;

для працівників органів прокуратури.

Окремо Мельник зауважив, що перед проходженням підготовки люди повинні пройти медогляд, щоб встановити придатність чи непридатність до військової служби. При чому вимога огляду стосується як чоловіків, для яких БЗВП обов'язкове, так і жінок, які ідуть добровільно.

БЗВП — курс навчання

Представник Міноборони розповів, що військова підготовка відбуватиметься часткового у закладах освіти, частково — у навчальних центрах військових частин.

Основне, що потрібно знати про БЗВП:

складається з 300 академічних годин, з них теорія — 90 годин, практика — 210;

військова підготовка проходитиме на 2 курсі для студентів, які навчаються на базі повної загальної середньої освіти, і на 1 курсі — для молодших бакалаврів;

після завершення курсу громадяни складатимуть присягу і отримають сертифікати про військову-облікову спеціальність "стрілець" ;

якщо громадянин відмовиться від БЗВП, або отримає незадовільну оцінку, або відмовиться від складання присяги, то його повинні відрахувати;

якщо громадянин не навчається у закладі вищої освіти і не пройшов БЗВП, то він має пройти базову військову службу. Для цього людина самостійної звернутись в Центри національного спротиву при місцевих органах самоврядування.

Зазначимо, 16 січня Фокус писав про деталі БЗВП, які розповів медіа NV інструктор з позивним "Доц". Інструктор, який має бойовий досвід, наголосив, що людям дають реальні практичні знання, які знадобляться для виживання на полі бою. Серед іншого, наприклад, їм розкажуть про правила обрання укриття та точки для встановлення засобів ураження.

Нагадуємо, 9 січня народний депутат Олексій Гончаренко розповів, чи будуть звільняти зі служби жінок, які пройшли базову військову підготовку.