БЗВП для всіх: як Україна змінює військову підготовку майбутніх призовників у 2025-му

Тепер усі чоловіки з 18 до 25 років будуть зобовʼязані пройти базову військову підготовку. Фокус дізнався, чим особлива обовʼязкова БЗВП, як поєднувати з роботою, та чи можна її уникнути через релігійні переконання.

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Верховна Рада підтримала зміни до закону України "Про військовий облік та військову службу". В цілому за законопроєкт №1276 проголосували 298 народних депутатів.

Так з 2025 року в Україні буде скасована строкова служба, а замість неї введена обовʼязкова базова військова підготовка для чоловіків від 18 до 25 років. Її тривалість становитиме 5 місяців у мирний час та 3 місяці у воєнний. Згідно з новим законодавством, базова військова підготовка проводитиметься під час навчання у вищих навчальних закладах. Для студентів-чоловіків, які відмовляться від проходження цього вишколу, передбачено відрахування з навчальних закладів.

Натомість жінкам дозволили добровільно проходити БЗВП та ставати на військовий облік. Ба більше, хлопці, які перебувають за кордоном, можуть стати на військовий облік без приїзду до України.

Членкиня парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та народна обраниця від "Голосу" Соломія Бобровська розповіла Фокусу деталі нових змін.

Обовʼязкова БЗВП та робота: чи можна поєднувати?

Бобровська зауважила, що для проходження військової підготовки чоловікам, які працюють, потрібно йти на військову кафедру, а це переважно один із вихідних днів. У результаті поєднання з роботою реальне. Проте особа, яка хоче лише пройти БЗВП, а не здобути офіцерське звання та відповідно військово-облікову спеціальність, матиме 2-3 місяці обовʼязкового проходження підготовки.

"Роботодавець зобовʼязаний відпускати людину пройти БЗВП", — повідомила нардепка.

Вона наголосила, що під час проходження БЗВП чоловік не може отримати офіцерське звання.

Чи має Україна ресурси для підготовки великої кількості людей по БЗВП?

За словами Соломії Бобровської, одночасно велика кількість людей не піде проходити БЗВП. Зокрема, й дається люфт часу — 7 років (з 18 до 25 років). Так особа обирає час, коли буде проходити БЗВП чи здобувати офіцерське звання та йти на військову кафедру. Вона зазначила, що для цього система має достатньо інфраструктури.

Релігійне переконання проти участі у військовій підготовці: чи звільнять особу від проходження БЗВП?

Народна депутатка повідомила, що в Конституції йдеться про військовий обовʼязок для чоловіків, а не релігійні обмеження. Тому релігійне переконання не буде підставою для уникнення проходження БЗВП.

Обовʼязкова БЗВП підвищить обороноздатність України?

Бобровська розповіла, що введення обовʼязкової БЗВП — це як компонент підвищення обороноздатності. Фактично це масова велика підготовка людей, які будуть залучені та проходитимуть військову підготовку.

"Тому в цьому, власне, є і сенс, щоб всі ставали на військовий облік, проходили й здобували свої ВОСи. Чи це буде базовий ВОС стрільця, якщо особа пройде БЗВП, чи це буде військова кафедра або інші ВОСи, якщо людина залишиться після БЗВП на іншу фахову підготовку й отримає інший ВОС. Ми всі дуже часто говорили про ізраїльську модель. Це фактично така обов'язкова служба для всіх, здобуття ВОСу і ставання на військовий облік", — повідомила Соломія Бобровська.

Вона уточнила, що тривалість БЗВП буде достатньою для якісної підготовки.

Нагадаємо, у квітні 2024 року стало відомо, що з 1 вересня 2025 року всі студенти зобовʼязані будуть проходити базову військову підготовку. Чоловіки, які пройдуть підготовку, не будуть призвані до ЗСУ, поки не досягнуть 25 років.

27 грудня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про плани збільшити базову військову підготовку на 15 днів, аби вона тривала два місяці. За його словами, також планують покращити якість навчання, завдяки використанню ресурсів бойових бригад.