БЗВП для всех: как Украина меняет военную подготовку будущих призывников в 2025-м

Теперь все мужчины с 18 до 25 лет будут обязаны пройти базовую военную подготовку. Фокус узнал, чем особенна обязательная БЗВП, как совмещать с работой, и можно ли ее избежать из-за религиозных убеждений.

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Верховная Рада поддержала изменения в закон Украины "О воинском учете и военной службе". В целом за законопроект №1276 проголосовали 298 народных депутатов.

Так с 2025 года в Украине будет отменена срочная служба, а вместо нее введена обязательная базовая военная подготовка для мужчин от 18 до 25 лет. Ее продолжительность составит 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное. Согласно новому законодательству, базовая военная подготовка будет проводиться во время обучения в высших учебных заведениях. Для студентов-мужчин, которые откажутся от прохождения этой подготовки, предусмотрено отчисление из учебных заведений.

Зато женщинам разрешили добровольно проходить БЗВП и становиться на воинский учет. Более того, ребята, которые находятся за рубежом, могут стать на воинский учет без приезда в Украину.

Член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и народная избранница от "Голоса" Соломия Бобровская рассказала Фокусу детали новых изменений.

Обязательная БЗВП и работа: можно ли совмещать?

Бобровская отметила, что для прохождения военной подготовки работающим мужчинам нужно идти на военную кафедру, а это преимущественно один из выходных дней. В результате совмещение с работой реальное. Однако лицо, которое хочет только пройти БЗВП, а не получить офицерское звание и соответственно военно-учетную специальность, будет иметь 2-3 месяца обязательного прохождения подготовки.

"Работодатель обязан отпускать человека пройти БЗВП", — сообщила нардеп.

Она отметила, что во время прохождения БЗВП человек не может получить офицерское звание.

Имеет ли Украина ресурсы для подготовки большого количества людей по БЗВП?

По словам Соломии Бобровской, одновременно большое количество людей не пойдет проходить БЗВП. В частности, и дается люфт времени — 7 лет (с 18 до 25 лет). Так лицо выбирает время, когда будет проходить БЗВП или получать офицерское звание и идти на военную кафедру. Она отметила, что для этого система имеет достаточно инфраструктуры.

Религиозные убеждения против участия в военной подготовке: освободят ли человека от прохождения БЗВП?

Народный депутат сообщила, что в Конституции говорится о воинской обязанности для мужчин, а не о религиозных ограничениях. Поэтому религиозное убеждение не будет основанием для избежания прохождения БЗВП.

Обязательная БЗВП повысит обороноспособность Украины?

Бобровская рассказала, что введение обязательной БЗВП — это как компонент повышения обороноспособности. Фактически это массовая большая подготовка людей, которые будут привлечены и будут проходить военную подготовку.

"Поэтому в этом, собственно, есть и смысл, чтобы все становились на воинский учет, проходили и получали свои ВУСы (военно-учетная специальность). Будет ли это базовый ВУС стрелка, если человек пройдет БЗВП, или это будет военная кафедра или другие ВУСы, если человек останется после БЗВП на другую профессиональную подготовку и получит другой ВУС. Мы все очень часто говорили об израильской модели. Это фактически такая обязательная служба для всех, получение ВУСа и постановка на воинский учет", — сообщила Соломия Бобровская.

Она уточнила, что продолжительность БЗВП будет достаточной для качественной подготовки.

Напомним, в апреле 2024 года стало известно, что с 1 сентября 2025 года все студенты обязаны будут проходить базовую военную подготовку. Мужчины, которые пройдут подготовку, не будут призваны в ВСУ, пока не достигнут 25 лет.

27 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о планах увеличить базовую военную подготовку на 15 дней, чтобы она длилась два месяца. По его словам, также планируют улучшить качество обучения, благодаря использованию ресурсов боевых бригад.