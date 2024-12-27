БЗВП по-новому: Сырский анонсировал изменения в военной подготовке новобранцев

В армии будут следить за тем, чтобы в боевых бригадах новые бойцы адаптировались не пять дней, а вдвое дольше, подчеркнул главнокомандующий Александр Сырский.

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Новобранцы украинской армии вскоре будут проходить базовую военную подготовку (БВВП), которую увеличат еще на 15 дней и она продлится два месяца. Кроме того, планируют улучшить качество обучения благодаря использованию ресурсов боевых бригад. Рассказ о предстоящих изменениях БЗВП появился в Telegram-канале главнокомандующего ВСУ, генерала Александра Сырского.

Сырский объяснил, что базовая военная подготовка продлится два месяца. Чтобы реализовать такую идею, работают над "созданием условий". Когда именно БЗВП достигнет такой продолжительности, в заметке не указано. Чтобы улучшить качество бойцов, штаб обновит стандарты подготовки и будет использовать "фонды боевых бригад".

"Сейчас работаем над созданием условий, чтобы подготовка к участию в боевых действиях в целом длилась 2 месяца", — написано на канале командующего.

Также генерал рассказал о первых выпусках бойцов, которые прошли 45-дневную подготовку, введенную осенью 2024 года. По его словам, дальше бойцы должны попасть в воинские части, где пройдут "курс новичка". Продолжительность такого курса — от 5 до 14 дней. По мнению Сырского, на сегодня происходят бои такой интенсивности, что к ним не стоит привлекать людей с минимальной, например, пятидневной подготовкой в части. Командующий подчеркнул, что период адаптации в бригаде должен длиться полных две недели.

"Командиры должны максимально подготовить солдата к вызовам современной войны, чтобы сохранить его в бою", — указано в заметке.

Обучение в ВСУ — Сырский о БЗВП продолжительностью два месяца Фото: Скриншот

Обучение в ВСУ — детали БЗВП

1 ноября командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк сообщил, что в Украине продолжительность БЗВП увеличили до 45 дней. В заявлении командира говорится о том, что изменили наполнение учебных программ. В частности, стало больше практики, добавили противодронную подготовку, работу со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), методами обустройства и маскировки позиций, зачистке траншей врага и тому подобное. Отдельные тренировки посвящены противодействию вражеским беспилотникам. Среди прочего, новобранцы будут учиться сбивать БПЛА из помпового ружья и спасаться от сбросов.

Между тем летом 2024 года Фокус писал о наполнении 30-дневного курса БЗВП. На тот момент курс состоял из 18 дисциплин. Кроме военных дисциплин, например, связи, топографии, выживания, тактической медицины, мобилизованным давали патриотическое воспитание, основы международного гуманитарного права и др.

Напоминаем, Рекрутинговый центр Drone Force Сухопутных войск показал кадры с полигона, на котором проходит обучение в ВСУ, и объяснил, какие вещи следует взять на БЗВП. Между тем главный сержант Сухопутных войск Дмитрий Шумский рассказал о появлении в войсках дрилл-сержанов: их американские коллеги вопят на курсантов.