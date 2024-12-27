БЗВП по-новому: Сирський анонсував зміни у військовій підготовці новобранців

В армії будуть стежити за тим, щоб у бойових бригадах нові бійці адаптувалися не п'ять днів, а удвічі довше, наголосив головнокомандувач Олександр Сирський.

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Новобранці українського війська незабаром проходитимуть базову військову підготовку (БЗВП), яку збільшать ще на 15 днів і вона триватиме два місяці. Крім того, планують покращити якість навчання завдяки використанню ресурсів бойових бригад. Розповідь про майбутні зміни БЗВП з'явилась у Telegram-каналі головнокомандувача ЗСУ, генерала Олександра Сирського.

Сирський пояснив, що базова військова підготовка триватиме два місяці. Щоб реалізувати таку ідею, працюють над "створенням умов". Коли саме БЗВП досягне такої тривалості, у дописі не зазначено. Для того, щоби покращити якість бійців, штаб оновить стандарти підготовки та використовуватиме "фонди бойових бригад".

"Зараз працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала 2 місяці", — написано на каналі командувача.

Також генерал розповів про перші випуски бійців, які пройшли 45-денну підготовку, запроваджену восени 2024 року. З його слів, далі бійці мають потрапити у військові частини, де пройдуть "курс новачка". Тривалість такого курсу — від 5 до 14 днів. На думку Сирського, на сьогодні відбуваються бої такої інтенсивності, що до них не варто залучати людей із мінімальною, наприклад, п'ятиденною підготовкою в частині. Командувач наголосив, що період адаптації в бригаді має тривати повних два тижні.

"Командири повинні максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоби зберегти його в бою", — зазначено у дописі.

Навчання в ЗСУ - Сирський про БЗВП тривалістю два місяці Фото: Скриншот

Навчання в ЗСУ — деталі БЗВП

1 листопада командувач Сухопутними військами Олександр Павлюк повідомив, що в Україні тривалість БЗВП збільшили до 45 днів. У заяві командира йдеться про те, що змінили наповнення навчальних програм. Зокрема, стало більше практики, додали протидронову підготовку, роботу з засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), методами облаштування та маскування позицій, зачистці траншей ворога тощо. Окремі тренування присвячені протидії ворожим безпілотникам. Серед іншого, новобранці вчитимуться збивати БПЛА з помпової рушниці та рятуватись від скидів.

Тим часом влітку 2024 року Фокус писав про наповнення 30-денного курсу БЗВП. На той момент курс складався з 18 дисциплін. Крім військових дисциплін, наприклад, зв'язку, топографії, виживання, тактичної медицини, мобілізованим давали патріотичне виховання, основи міжнародного гуманітарного права тощо.

Нагадуємо, Рекрутинговий центр Drone Force Сухопутних військ показав кадри з полігону, на якому відбувається навчання в ЗСУ, та пояснив, які речі слід взяти на БЗВП. Тим часом головний сержант Сухопутних військ Дмитро Шумський розповів про появу у військах дрилл-сержантів: їхні американські колеги волають на курсантів.