Військова підготовка в ЗСУ: сержант про навчання мобілізованих і чому на них кричать (відео)

В Україні запроваджують інституцію дрилл-сержанів, розповів головний сержант Сухопутних військ Дмитро Шумський. У американських арміях вони навмисно кричать на новобранців, щоб привчити їх до армійського способу життя.

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У навчальних центрах мобілізованих, які ще кілька днів тому були цивільними людьми, навчають спеціальні інструктори-сержанти. Інструктори стежать за курсантами, виявляють лідерські здібності, тренують стресостійкість та дисципліну. Про те, чому навчають мобілізованих громадян і чому на них інколи кричать, головний сержант Сухопутних військ Дмитро Шумський розповів в інтерв'ю медіа NV.

Військова підготовка - Дмитро Шумський про інструкторів та мобілізованих див. з 9:17

Військова підготовка — деталі від головного сержанта

Шумський пояснив, що базова військова підготовка (БЗВП), яку отримують мобілізовані на навчальних базах, на сьогодні дійсно триває не 30, а 45 днів. Протягом цього часу з колишніми цивільними людьми працюють сержанти-інструктори, які читають військові дисципліни. Військовий перелічив, чого саме навчають новобранців:

базові військові навички — медична підготовка, тактика тощо;

засоби РЕБ;

FPV-дрони та інші роботизовані системи.

При цьому інструктори також приглядають до новобранців та обирають тих, хто з часом може стати командиром, зауважив гість студії.

Окремо Шумський торкнувся нової категорії військових, які займаються мобілізованими: в Україні запроваджують інституцію дрилл-сержантів (drill instructor). Журналіст нагадав кадри з американських фільмів, в яких дрилл-сержанти кричать на новобранців, вичитуючи за порушення у зовнішньому вигляді чи у виконання фізичних вправ. Український військовий пояснив, що ці крики виконують особливу роль — вони привчають до військового життя, до дисципліни та вимогливості. Вважається, що така манера поведінки перетворює цивільних на військових, роблять їх психологічно стійкими, стійкими до стресу, зауважив він.

"Потужний дядько, який кричить на людей — це елемент психологічної підготовки, випрацювання у військовослужбовців навички психостійкості. В армії ти маєш напрацювати дисциплінованість, в тому числі за рахунок того, що тобі не дуже приємно. В нас є бачення, вже, скажемо, є певний алгоритм, як це будемо впроваджувати", — зауважив сержант.

Також Шумський пояснив, чому у мобілізованих забирають телефони і обмежують використання інтернету. З його слів, це робиться для того, щоб ворог не дізнався, де розташована військова частина і щоб не завдав удар.

Зазначимо, Фокус раніше писав про особливості базової військової підготовки в ЗСУ. Зокрема, протягом навчання мобілізовані повинні оволодіти 18 дисциплінами. На практичну підготовку виділяється 76-86% навчального часу, розповіли представники вінницького терцентру влітку 2024 року.

Нагадуємо, 11 грудня командир легендарного батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів, як відбувається підготовка українців до військової служби.