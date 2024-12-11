В армію з 23 років: Юрій Федоренко про реформу підготовки українців до служби

Масштабна військова підготовка для всіх громадян і впровадження сучасних технологій у рекрутинг — ключ до української армії майбутнього, вважає командир легендарного батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко.

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Система мобілізації та підготовки бійців в Україні залишається одним із ключових питань у забезпеченні обороноздатності держави. Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка, Юрій Федоренко поділився своїм баченням того, як зробити ці процеси ефективнішими.

Військова підготовка як обов’язок кожного

Федоренко переконаний, що вирішити проблему з мобілізацією можна, запровадивши загальну військову підготовку для всіх громадян. За його словами, цей процес має розпочинатися ще у школі та тривати до 23 років.

"Програма повинна охоплювати топографію, тактичну медицину, основи військової справи. Це надзвичайно важливо, адже часто втрати на полі бою трапляються через брак знань із надання першої медичної допомоги. Якщо національна підготовка буде системною, громадяни знатимуть, як діяти в кризових ситуаціях, і будуть готові до мобілізації," — наголошує він у розмові з Фокусом.

Ще один важливий аспект — рекрутинг. Федоренко пропонує впровадити системи, які дозволяють добровольцям самостійно обирати підрозділи та посади.

"Наприклад, додаток "Армія+" вже дає змогу мобілізуватися безпосередньо до обраної бригади. Це зручно і допомагає залучити тих, хто прагне служити. Проте необхідно активніше пояснювати людям, що служба в армії — це не лише обов’язок, а й можливість захистити свою родину та країну," — зазначає командир.

У питанні бронювання також були проблеми, особливо на початку повномасштабної війни. Але, за словами військового, ситуація покращується.

"Спершу не завжди бронювали тих, хто був дійсно потрібен, але зараз система стає ефективнішою. Найближчим часом ми очікуємо ще кращих результатів," — додає він.

Краще навчання — сильніші військові

Якість підготовки особового складу значно зросла. Загальна військова підготовка тепер триває 45 діб, а адаптація новобранців займає не менш ніж 17 діб.

"Це дозволяє новобранцям краще орієнтуватися у бойових умовах, працювати в команді та виконувати поставлені завдання. Така підготовка є запорукою ефективності на полі бою," — пояснює Федоренко.

Командир "Ахіллеса" вважає, що вікові обмеження мобілізації в Україні залишаються оптимальними — до 60 років. Проте важливо враховувати фізичний стан кожного кандидата.

"Наприклад, у нас був випадок із дідом Миколою, якому було 72 роки. Він перевершував багатьох молодих за витривалістю та відповідальністю. Водночас трапляються випадки, коли люди у 45 років мають серйозні проблеми зі здоров’ям через важкі умови праці. Тому головне — якісно оцінювати можливості кожного," — зауважує він.

За словами військового, системний підхід до мобілізації, сучасний рекрутинг, ефективне бронювання та якісна підготовка новобранців стануть запорукою сильної та готової до викликів армії.

"Підготовлена нація — це додатковий стримувальний фактор для агресора. Ми вже бачимо позитивні зміни, це дає надію на те, що наша оборона буде ще міцнішою," — підсумовує він.

Про те, як батальйон "Ахіллес" тримає оборону Харківської області та про безпосередню роботу українських БПЛА, читайте в ексклюзивному інтерв'ю з Юрієм Федоренко.

Нагадаємо, Фокус розбирав чому Україна відмовляється воювати до кордонів 1991 року.